Flor Polo marca tendencia con un sofisticado y pícaro vestido negro

Flor Polo ha hecho de este 2020, el año en el que compartió con el mundo su pasión por la moda y su vena fashionista a través de todo tipo de outfits.

La hija de Susy Díaz ha captado la atención de nuestro radar de moda en numerosas ocasiones. Y es que Flor Polo nos ha demostrado con su conocimiento sobre las más recientes tendencias y más importa, respecto a las prendas atemporales que mejor estilizan su figura. Un ejemplo de ello se ve en una de la última publicación que hizo en redes sociales.

“Reinvéntate, renuévate ¡y esfuérzate por lograrlo!”, escribió Flor Polo al pie de la fotografía que subió a su perfil de Instagram. En la imagen, la empresaria luce un elegante vestido negro con escote en ‘V’, mangas off shoulder y una falda por encima de la rodilla.

Vale recordar que esta no es la primera vez que Flor Polo lleva un little black dress, sin embargo en el pasado estos han tenido detalles que los diferencian de los demás. Esta vez, la hija de Susy Díaz compartió otro tipo de vestido negro, que combina detalles sensuales (escote en ‘V’) y románticos (mangas off shoulder) para crear un look atemporal y muy favorecedor que la hicieron lucir fenomenal.