Daniela Darcourt se inspira en Jennifer Lopez para su último peinado

Daniela Darcourt no cesa de sorprender a sus seguidores con los outfits y looks de belleza que comparte en sus redes sociales.

La salsera no es ajena a nuestro radar de moda, ya que en numerosas ocasiones nos ha demostrado su pasión por el estilismo a través de distintos tipos de outfits. Es a través de estos atuendos que notamos la influencia que otras famosas y tendencias internacionales tienen sobre el estilo de Daniela Darcourt.

Un ejemplo de esta influencia se puede ver en uno de los más recientes beauty looks que Daniela Darcourt compartió en su perfil de Instagram. Se trató de un peinado alto (tipo moño) con ondas, colocado sobre su cabeza para crear un efecto de cerquillo rebelde pero chic.

Este peinado y el efecto wavy del cabello no pasaron desapercibidos entre los fans y amigos de Daniela Darcourt, quienes no dudaron en comentar lo bien que le queda. Nosotras no pudimos dejar que pensar en lo similar que su look luce con el que Jennifer Lopez lució hace poco para el videoclip de la canción 'Pa Ti' junto a Maluma. De hecho, son casi idénticos a excepción el tono de sus melenas.

De esta manera, Daniela Darcourt nos demostró cuan presente tiene a las últimas tendencias de moda y belleza, y cómo los estilos de súper estrellas como Jennifer Lopez influencian sus looks personales.