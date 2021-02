Lorena Álvarez demuestra la versatilidad del encaje con un brillante vestido amarillo

Lorena Álvarez tiene un estilo de moda moderno y casual que se caracteriza por incorporar prendas sencillas dentro de outfits atemporales. No obstante, también hay ocasiones cuando la periodista se anima por las tendencias del momento y analiza cómo adaptarlas a su look personal.

Este es el caso de uno de los más recientes outfits que Lorena Álvarez compartió con sus seguidores en las redes sociales. Se trata de una pieza elaborada con un determinado tipo de tela que este año vuelve a marcar tendencia para la temporada primavera-verano 2021. A continuación, te contamos los detalles de su look.

En Instagram, Lorena Álvarez publicó una postal de una sesión de fotos, donde llevó un brillante vestido amarillo. La pieza, confeccionada enteramente de un encaje floral contó con mangas cortas, un escote en ‘V’ con un bobo que se extendió a lo largo para darle más dinamismo a su look.

Sin duda, lo que más nos llamó la atención del vestido de Lorena Álvarez fue el color y encaje con el que estuvo confeccionado. Y es que como sabemos, el encaje es una tela clásica que incluso podría considerarse conservadora. Sin embargo, con el paso de los años los diseñadores han logrado darle un look renovado, fresco y juvenil que ha logrado hacer del encaje la nueva obsesión de moda que ocupa uno de los primeros puestos en las listas de tendencias. Eso sí, ahora se lleva en un look más moderno con figuras y diseños más informales.

Otras famosas peruanas como Yahaira Plasencia y Vania Bludau también han incorporado el encaje en sus prendas de verano y bikinis; demostrando la versatilidad de esta tela y cómo siempre encuentra la forma de reinventarse. Y tu wapa, ¿te animas a usar encaje este año?

El encaje vuelve a las listas de tendencias

El regreso del encaje a las listas de tendencias de moda para la temporada de verano, pero viene con un cambio (recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde). Esta vez hay una “actualización del encaje típico que solemos ver, se siente más informal y listo para festivales”, revelaron en el portal Who What To Wear. Así lo confirmaron diseñadores como Rokh o Isabel Marant, quienes incluyeron piezas de encaje más complejos y atrevidos que le dieron un look moderno y fresco a esta tela clásica. Pero el encaje no solo regresa para la temporada de calor, otros portales de moda aseguran su presencia en las listas de tendencias para otoño-invierno 2021, aquí puedes encontrar más al respecto.