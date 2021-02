Alondra García Miró da cátedra de estilo con outfit sporty chic idela para el verano

Alondra García Miró sabe que cada estación del año tiene el potencial de convertirse en el mejor escenario para dejar que nuestra pasión por la moda brille. Esto también aplica a la temporada de calor, una época en que muchos piensan que vena creativa se ve limitada por factores como el calor. No obstante, este no tiene por qué ser el caso.

Fashionistas como Alondra García Miró nos demuestran que el verano también puede ser un tiempo donde traigamos a la vida outfits cómodos, funcionales y llenos de estilo. Un ejemplo de ello se puede ver en una de las más recientes teñidas que la modelo compartió en sus redes sociales.

En Instagram, Alondra García Miró compartió una fotografía donde posa luciendo un elegante outfit con una paleta de colores suaves. Su look consistió de unos biker shorts de licra rayada en tono nude que la empresaria combinó con brasier color arena y por encima, una blusa blanca de lino atada con un nudo al medio para un look más relajado y juvenil. Para un look más sporty chic, García Miró llevó una gorra clara que encajó a la perfección con la estética de su atuendo.

El outfit de Alondra García Miró siguió una paleta de colores nudes y claros que trabajaron en armonía para crear un look sofisticado, juvenil y funcional para el verano; pero la modelo no es la única famosa peruana que se ha animado por esta combinación. Yahaira Plasencia también apostó por una paleta de colores similares para crear un atuendo urbano-chic ideal para la temporada primavera-verano. Y tú wapa, ¿te animas a crear un look con tonos nude?

Looks monocromáticos para todo el año

Si bien los outfits de Alondra García Miró y Yahaira Plasencia no son monocromáticos, contienen muchos elementos que están a pasos de serlo. Por ello, a continuación te damos un importante consejo brindado por la revista Vogue para que puedas armar looks de este estilo con mayor facilidad.

“Puede que los looks monocromáticos no sean los más fáciles de adaptar al día a día, por eso, escoger las prendas -y también el tono- que lo definan supondrá la diferencia entre un estilismo funcional y democrático y otro que presente más dificultad. Apuesta por piezas con las que te identifiques -los básicos pueden ser un buen punto de partida- y decántate por tonos empolvados si eres de las tímidas. No sólo conseguirás una apuesta efectista, sino también una altamente susceptible de adaptarse a la oficina”, explican desde Vogue.es.