Vania Bludau nos muestra que las lentejuelas también se llevan en los bikinis

Vania Bludau tiene una pasión por la moda que siempre la impulsa a estar al tanto de las últimas tendencias del momento.

No obstante, a pesar de conocer los looks más populares de la industria fashion, Vania Bludau sabe cómo adaptar sus trends preferidos dentro de su estilo personal, para lucir piezas auténticas a ella. Este es el caso de uno de los más recientes bikinis que la ex chica reality lució en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Vania Bludau compartió del outfit que usó para su entrenamiento. Este consistió de un short negro emparejado con un top de bikini (que parece confeccionado con lentejuelas) de efecto holográfico y diseño de escamas como de sirena.

Sin duda, lo que más nos llamó la atención del top de Vania Bludau fue el acabado de lentejuelas, un look muy popular en el mundo de la moda actualmente. Muchos pensarían que las lentejuelas solo aplican en prendas como tops o vestidos, pero actualmente también hay una corriente de incluirlas dentro de bikinis y trajes de baño como a principios de los 2000’s. Así, garantizamos llegar un espíritu de fiesta a donde quiera que vayamos.

Las lentejuelas como tendencia para el 2021

“Las lentejuelas son tendencia temporada de fiesta tras temporada de fiesta. Las opciones son muy, muy variadas, pero en este final de 2020, la novedad no se hace fuerte (tanto) en las formas, colores y prendas de las que se adueñen como en el hecho de que, además, las lentejuelas serán tendencia en 2021. En concreto, la primavera-verano que está por venir”, señalan desde Vogue.es.