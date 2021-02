Melissa Klug y Jesús Barco exhiben su complicidad con trajes de baño a juego

Melissa Klug es considerada una de las famosas más estilosas de nuestra farándula. Un título que la empresaria se ha ganado a lo largo de los años gracias a sus impresionantes demostraciones de moda.

Lo cierto es que Melissa Klug no es ajena a nuestro radar fashionista, ya que en múltiples oportunidades la ex conductora de televisión ha demostrado su conocimiento respecto a las tendencias del momento adaptados a su look personal. Esta vez, Melissa vuelve a hacer noticia gracias a los matching outfits de verano que lució junto a su pareja, Jesús Barco.

Para celebrar el cumpleaños de Melissa Klug, Jesús Barco dispuso de su cuenta de Instagram para compartir un collage de algunos de momentos que ambos pasaron juntos. Fue ahí donde notamos una fotografía donde la pareja apostó por ropas de baño complementarias; estas contaron con un fondo celeste y lo que parece ser un estampado tie dye claro.

Los matching outfits son una gran manera de demostrar nuestra conexión con los que más queremos, sea románticamente o no. Otros famosos peruanos como Melissa Paredes y María Pía Copello también han llevado este look con sus hijas en ocasiones anteriores, demostrando la versatilidad de esta tendencia que se popularizó el año pasado. Pero además del matchy matchy, Melissa Klug y Jesús Barco incorporaron el tie dye en sus trajes de baño, un look súper popular en el 2020 que no parece desaparecer este año.

Ropas de baño con tie dye

Nuestra fascinación por las prendas tie dye no ha desaparecido de adultos y una prueba de ello son las tendencias de moda que vimos este año. Y ahora que nos acercamos a la temporada de calor, este look no parece desprenderse de nosotros. “Numerosas marcas han tomado la delantera y han hecho de esta técnica toda una ciencia para crear trajes de baño con el teñido tie dye”, revelaron en el portal ‘Cosmopolitan’.