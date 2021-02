Michelle Soifer irradia elegancia y vigor con monumental look dorado de fantasía

Michelle Soifer ha hecho su misión personal darle un giro a su vida para retomar con fuerzas su carrera de cantante profesional. Y un aspecto que también cambió para acompañar este nuevo trayecto es su estilo de moda.

La ex chica reality se convirtió en uno de los personajes más destacados de nuestro radar fashionista en los últimos meses gracias al radical cambio que le dio a sus looks. Y es que desde que Michelle Soifer anunció el relanzamiento de su carrea de solista, la modelo no ha dejado deleitar a sus seguidores con imponentes y elegantes trajes dignos de una estrella. Esta vez, Soifer vuelve a captar nuestra atención gracias a un glamuroso traje firmado por un conocido diseñador peruano.

En Instagram, Michelle Soifer compartió una serie de postales de un photoshoot que realizó en un desierto como parte de la estética de la fotografía y de su look. Para la ocasión, la cantante optó por un look monocromático conformado por un body dorado: este contó con tirantes decorados con púas, un corpiño confeccionado con cristales y ‘plumas’, apliques y cadenas en la zona del torso y la cintura (que también sirvieron como una cola pequeña). De accesorios, Michelle Soifer llevó unos brazaletes decorados con cristales, aretes XL, un headpiece y finalmente, unas sandalias de tacón que completaron ese look de diosa mitológica.

El look, firmado por el reconocido diseñador peruano Augusto Manzanares, causó sensación entre los seguidores de Michelle Soifer y los amantes de la moda en general, gracias a su carácter glamuroso y artístico. Y es que todos los elementos de la teñida trabajaron en perfecta armonía para crear un atuendo sofisticado que no solo demuestra la versatilidad del estilo de Michelle Soifer, sino que transmiten el vigor con el que la artista llega para apoderarse de la escena musical.

Hablan los expertos

“La veo camaleónica y aires a lo JLo y Rihanna. Michelle Soifer ha reforzado el bronceado de su piel latina con el dorado. Las cadenas, pedrería, incrustaciones, púas y demás detalles del body y la corona le dan una proyección dramática, sexy y muy poderosa... Diosa total. Me da esa sensación de que está dispuesta a derribar y destronar a las figuras de siempre. La prenda es un gran trabajo de Augusto Manzanares, quién ha impregnado su sello y estilo en artistas de la talla de Lady Gaga, ha elaborado un trabajo exquisito y digno para vestir a una nueva reina de la música latina. Esa es mi percepción, mis mejores deseos para ella”, comentó Ana María Uzuriaga, asesora de imagen y directora de Image & Style Training para Wapa.pe.