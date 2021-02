¿Daniela Darcourt se someterá a cirugía estética? Cantante da contundente respuesta

Daniela Darcourt es una de las artistas más reconocidas de nuestro país, motivo por el cual todo lo que hace es observado minuciosamente por sus seguidores. Y es que al ser una estrella, aspectos como los outfits y looks de belleza que lleva son un tema de gran interés para aquellos que quieren inspirarse en su estilo.

Recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Daniela Darcourt acabó con una duda que muchos tenían sobre si se realizaría alguna intervención cosmética en el futuro. Esto como sabemos, es una práctica súper común a la que numerosos artistas a nivel internacional recurren por distintos motivos pero que en esta ocasión, la intérprete de ‘Probablemente’ descartó.

“¿Te harías alguna cirugía para verte más "bonita"? Ya eres linda, pero como una diva”, fue la pregunta que recibió Daniela Darcourt en su perfil de Instagram a la que no tuvo miedo en descartar. “Sorry not sorry (Lo siento, pero no lo siento) no, y no me haría ninguna, mucho menos estética que tenga que ver con la cara. Le tengo medio a eso porque a la larga, cuando uno se lo hace joven, después quedas horrible”, explicó Darcourt en sus redes.

Con esta respuesta, Daniela Darcourt dio a entender que no se ha realizado cirugías cosméticas anteriormente y que no se las hará en el futuro, hecho que sorprendió a sus seguidores pues como mencionamos anteriormente, es una práctica que muchas personas se realizan actualmente, sean celebridades o no. Cabe resaltar que si bien las intervenciones cosméticas pueden potenciar nuestros looks de belleza, como cualquier cirugía, pueden presentar riesgos o no darnos los resultados que pensábamos. Por ello, a continuación te damos una serie de tips para saber si estás lista para tener una intervención estética.

¿Cómo saber si eres un buen candidato para la cirugía estética?

La cirugía estética puede alterar satisfactoriamente cómo nos vemos por fuera, pero antes de una decisión como esta, es importante considerar otros aspectos antes de cambiar tu look. Aquí te dejamos las recomendaciones de los expertos en Mayo Clinic.

- Tienen expectativas realistas sobre lo que se puede lograr

- Comprenden los riesgos médicos, los efectos físicos durante la cicatrización, la manera en la que la cirugía los afectará en el plano personal y profesional, los cambios en el estilo de vida que pueden acompañar el período de recuperación y los gastos involucrados.

- Han conversado acerca de sus metas para la cirugía con su cirujano y resolvieron cualquier duda.

- Tienen las enfermedades crónicas controladas.

- No tienen antecedentes de haber fumado o se comprometen a dejar de fumar (incluso el tabaquismo pasivo) y a dejar de utilizar productos con nicotina (como masticar tabaco o utilizar parches, gomas de mascar o pastillas de nicotina) durante 4 a 6 semanas antes y después de la cirugía.

- Han tenido un peso estable durante seis meses a un año.