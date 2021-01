Melissa Klug derrocha elegancia con imponente vestido rojo con corte asimétrico

Melissa Klug es considerada una de las famosas más ‘stylish’ de la farándula nacional, y es que en numerosas ocasiones, la empresaria ha demostrado tener un elegante estilo de moda que la impulsa a crear distinguidos outfits.

Con el paso de los años, el estilo de moda de Melissa Klug ha evolucionado hasta consolidarse en lo que es ahora. En la actualidad, la empresaria posee un look moderno, sensual y glamuroso que si bien está al tanto de las últimas tendencias del momento, conoce el poder de los cortes y estilos clásicos que traen a la vida outfits elegantes atemporales. Un ejemplo de ello se puede ver en una de las más recientes teñidas que compartió en sus redes sociales.

En Instagram, Melissa Klug compartió un clip donde luce un imponente vestido rojo. La pieza contó con un escote asimétrico, body ceñido, una banda ondular y un corte en la pierna para darle un toque extra de sensualidad. Para completar su look, la empresaria llevó unos aretes de Chanel y tacones estilo stiletto con animal print de leopardo.

El look de Melissa Klug incorporó una serie de elementos clásicos como el rojo (que complementó muy bien su tono de piel), animal print y aretes largos que combinan muy bien juntos y por separado. No obstante, lo que más llamó la atención de nuestro radar fashionista fue el corte asimétrico de su vestido. Este detalle, además de la manga ondulada le aportaron un look vanguardista y sofisticado que hizo que su outfit destaque y que Melissa luzca magnética. Otras famosas como Flor Polo también se han animado a llevar cortes asimétricos dentro de sus vestidos, comprobando la versatilidad de este estilo y el poder que tiene para elevar cualquier look.

Vestidos asimétricos

"Incluso con los vestidos más llamativos, los dobladillos tienden a ser prácticamente los mismos, por ello los bordes rectos se han vuelto en una apuesta segura. Hasta Ahora. Con un corte menos que perfecta (intencionalmente, por supuesto), tu vestido sube instantáneamente de nivel. Tu outfit completamente negro es más chic que nunca y tu look estampado casi grita alta costura. Un vestido asimétrico es definitivamente imprescindible durante todo el año y te hará sentir súper elegante cuando llegues a cada fiesta o evento de tu calendario”, aseguran en el portal Who What Wear.