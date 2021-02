Jossmery Toledo apuesta por los bikinis texturizados para un look de verano 'trendy'

Jossmery Toledo sabe que cada estación del año tiene el potencial para hacer que nuestra vena fashionista destaque. Por ello, para darle color y alegría a la temporada de verano, la modelo se ha propuesto dejar que sus mejores outfits y trajes de baño se luzcan y la hagan brillar.

En los últimos meses, Jossmery Toledo se convirtió en uno de los personajes más populares de nuestro radar de moda. ¿El motivo? La abogada nunca deja pasar una oportunidad para demostrar todo el potencial de su estilo a través de modernas e imponentes teñidas. Esta vez, Toledo vuelve a exhibir su conocimiento respecto a las tendencias del momento de la mano de un elegante traje de baño.

En Instagram, Jossmery Toledo compartió una serie de fotos y clips modelando un seductor bikini rojo. La pieza contó con un modelo bastante convencional; copas naturales, tirantes delgados y una trusa high waisted, pero del detalle que potenció todo su look fue el acabado de satín rojo. Este aportó un elemento texturizado a su atuendo que está en plena tendencia en el mundo de la moda.

El bikini Jossmery Toledo es una apuesta ideal para el verano, no solo porque contiene elementos que siempre lucen bien (como el color entero y el modelo clásico), pero también porque contiene un elemento en tendencia: la textura. Este acabado brilloso aporta un atractivo adicional que hace al look más interesante. Otra famosa peruana que también ha llevado el mismo bikini de satín rojo es Sheyla Rojas, y para un look más diferente, Luciana Fuster nos mostró una alternativa verde con licra rayada, demostrando la popularidad de este estilo. Y tu wapa, ¿te animas a usar un outfit o traje de baño texturizado?

Bikinis con textura

“Los bikinis texturizados y los conjuntos de una sola pieza como los hechos de algodón rib, seersucker (tela de algodón a cuadros a rallas) entre otros, tendrán su momento en el centro de atención para la primavera / verano de 2020”, revelaron en el portal ‘Marie Claire’.