Bikinis 'cut out bandeau', la apuesta fahsionista de Michela Elias para el verano

Michela Elias tiene un estilo de moda juvenil y muy colorido que siempre se mantiene actualizado con las últimas tendencias del momento. Por ello, no es sorpresa ver que los outfits de la chica reality presenten los looks más hot de la temporada.

Últimamente, la integrante del reality de competencias ‘Esto es Guerra’ ha captado la atención de nuestro radar fashionista gracias a un outfit de verano que trajo a la vida incorporando una tendencia en swimsuits para este 2021. A continuación, te contamos todos los detalles de su look.

En Instagram, Michela Elias compartió una serie de postales de su viaje a Miami, donde posa luciendo un outfit conformado por un short de washed out denim, combinado con un top de bikini morado. Este fue el elemento que más llamó nuestra atención pues pertenece al estilo ‘cut out bandeau’, un look en tendencia para este verano que otras famosas peruanas como Isabel Acevedo también han llevado recientemente para disfrutar del sol.

Los bikinis ‘cut out bandeau’ se han convertido en uno de los estilos preferidos por celebridades como Kendall Jenner ya que ayudan a resaltar la zona del busto (gracias a su diseño drapeado) y nos ayudan a resaltar gracias a su look atípico. Lo mejor de todo es que como nos demuestra Michela Elias, puedes combinarlo con distintos bottoms (jeans, shorts, faldas) para crear todo tipo de outfits veraniegos.

Bikinis estilo ‘cut out bandeau’

De acuerdo al portal Who What Wear, los bikinis ‘cut out bandeau’, así como las trusas estilo ‘tapa rabo’ son parte de la tendencia “apenas visible (Barely There)” de ropas de baño. “Ya sea con un recortado en el medio o debajo para resaltar un poco de acción debajo en el pecho, esta tendencia está ganando fuerza rápidamente”, aseguraron en WWW respecto a este trend.