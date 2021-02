Flavia Laos trae de vuelta la moda del látex para exhibir estilo y potencia en verano

Flavia Laos vuelve a realizar un deleite fashionista de la mano de un moderno outfit en clave black and gold que exhibe toda la potencia del látex.

Días atrás la ex integrante de “Esto es guerra” captó la atención de nuestro radar de moda gracias a un elegante atuendo que tuvo como protagonista a un top estilo corsé de estampado a rayas. Y en esta ocasión la actriz de “Princesas” causó sensación empleando el material favorito del clan Kardashian.

Anteriormente Flavia Laos nos ha mostrado sus conocimientos en materia de estilo y esta vez no fue la excepción. La ex chica reality utilizó el clásico color de Coco Chanel como base de su look y para darle más impulso le agregó texturas y tonalidades distintas. Un truco sencillo, pero efectivo, para conseguir más impacto a un estilo casual utilizando una prenda efecto piel o cuero.

Y es que cuando se trata de romper con lo convencional y monótono este tipo de material llega como un salvavidas para todas aquellas personas que no temen arriesgar y ceder ante los encantos del látex. Aunque cabe precisar que no todo es color rosa en cuanto a su uso pues hay quienes lo evitan por encontrarlo incómodo por su deliberada estrechez.

No obstante, Flavia Laos lo llevó con mucha destreza y nos mostró cómo incluir unos pantalones de látex en un outfit veraniego que mezcle elegancia y estilo. Para ello lo combinó con un top básico y unos zapatos con acrílico dorados con largas tiras que se enroscaron en su tobillo otorgándole un mayor contraste.

Para finalizar la joven de 23 años echó mano de una pañoleta animal print que confirmó la efectividad del estampado de leopardo para conseguir un estilismo audaz e imponente sin necesidad de mucho. Otro detalle que sumado a sus pants consiguieron elevar su look.

Sobre la tendencia del látex

El director creativo de Balenciaga, Demna Gvasalia lo llamó el nuevo cuero luego que las Kardashian hicieran su aparición en un desfile con outfits elaborados íntegramente con látex. Asimismo, Saint Laurent confirmó esta visión durante el desfile que protagonizaron para la temporada de otoño/invierno 2020-21.

“Anthony Vaccarello ponía sobre la pasarela la tendencia que podría sustituir al cuero de cara al próximo otoño, el látex. Este brillante y maleable tejido ha llegado así de la manera más sofisticada posible, demostrando que la elegancia no está reñida con él”, explicaron desde el portal de moda Harpers Bazaar sobre el uso del látex en la Semana de la Moda de París.