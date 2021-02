Samahara Lobatón da lección de estilo con outfit ideal para el verano

Samahara Lobatón sabe que no hay que sacrificar nuestro estilo por comodidad, y para demostrárnoslo, la ex chica reality nos muestra un outfit de verano que todas podemos recrear para tener lo mejor de los dos mundos. A continuación, te contamos los detalles de su look.

La hija de Melissa Klug no es ajena a nuestro radar de fashionista, ya que al igual que su madre, Samahara Lobatón ha demostrado tener una pasión por la moda que manifiesta a través de modernos outfits. Esta vez, la influencer vuelve a hacer noticia gracias a un conjunto de verano simple y efectivo para pasar los días de calor.

En Instagram, Samahara Lobatón compartió una postal del cumpleaños de su madre, Melissa Klug y el outfit que llevó para aquella ocasión. Su look consistió de un crop top sin mangas color camel, que combinó con un short blanco high waisted con correa, y zapatillas blancas con detalles dorados.

El outfit de Samahara Lobatón es una apuesta segura ya que contiene elementos clásicos (el short estructurado, zapatillas y crop top) muy combinables y capaces de crear múltiples looks. Además, otro punto favorecedor de la teñida de la ex chica reality son los colores básicos como el blanco y camel, que si bien lucen elegantes todo el año, resultan especialmente favorecedores en verano. Finalmente, el detalle que le dio un acabado más fresco y moderno fueron las zapatillas, para máxima comodidad y coolness. La mejor parte es que todas podemos recrear este look y adaptarlo a nuestro estilo, variando el top, el tipo de calzado y la paleta de colores.