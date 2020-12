Samahara Lobatón se suma a la tendencia floral con un vestido midi coral

Samahara Lobatón sabe muy bien cómo destacar su estilo empleando outfits de temporada. Desde que la joven hija de Melissa Klug dio a luz no ha dejado de lado sus estilismos y esta vez nos lo demuestra con su más reciente look de verano.

En Instagram la ex chica reality compartió una postal junto a su pequeña Xianna luciendo una de las prendas que forma parte de los must have, según afirman los expertos en moda. Nos referimos a los vestidos florales pues a pesar del paso del tiempo seguirán sobreviviendo en nuestro guardarropa.

En este caso Samahara Lobatón optó por llevar el estampado floral en su versión XS en un vestido midi color coral con cuello de camisa y mangas ¾. Un diseño cómodo y fresco que confiere una look femenino y casual para emplearlo durante estos días de calor.

Para complementar su outfit la hermana de Gianella Marquina utilizó unas zapatillas blancas urbanas, un calzado ideal cuando no queremos utilizar sandalias con plataformas y tacones. No obstante, también es válido usarlo con botas, flats o botines de color entero o incluso con prints. Asimismo, podemos redondear el look con una casaca de jean o cuero. Todo dependerá de la ocasión en la que quieras llevarlo.

El print floral que nunca pasa de moda

Una de las prendas más irresistibles para llevar este verano y que reflejan a carta cabal el espíritu primaveral. Existen una variedad de opciones desde el de corte en A para verse más elegantes hasta los de escote corazón y off shoulders en colores pasteles para darle un toque más chic.

“Grandes, pequeñas, estampadas, bordadas... Esta temporada las flores irrumpen con fuerza en las últimas tendencias de moda y decoración. Invaden las pasarelas y nuestras casas para animarnos y llenar de color y alegría cualquier rincón. Sin duda, las flores son el print perfecto para aportar un toque primaveral tanto a nuestro armario como a la decoración. Si además buscas recrear un look romántico y delicado, opta por estampados en tonalidades rosas sobre fondo blanco”, afirman desde el portal Decoratrix.