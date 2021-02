Ivana Yturbe da cátedra de estilo con las botas que marcarán tendencia este 2021

Ivana Yturbe tiene una pasión por la moda que siempre la mantiene al tanto de las últimas novedades de la industria. Es por ello que la mayoría de los outfits de la modelo siempre contienen un elemento trendy. Este es el caso de una de sus más recientes teñidas.

La ex chica reality es considerada una de las famosas más stylish de la farándula nacional gracias a los elegantes estilismos que presenta en sus redes sociales y que no pasan desapercibidos ante nuestro radar fashionista. Esta vez, Ivana Yturbe vuelve a captar nuestra atención gracias a un atuendo que presenta un calzado en tendencia.

En Instagram, Ivana Yturbe compartió una fotografía en la que luce un traje verde aqua de tweed,-un estilo popularizado por Chanel-, que combinó con unas botas negras altas estilo militar. Este calzado fue el responsable de darle a su outfit un look más vanguardista, imponente y sofisticado. Y es que no se tratan de cualquier combat boot, ya que estas cuentan con una suela diferente.

Los trajes estilo tweed son un staple de moda. Además, son capaces de crear todo tipo de atuendos gracias a sus diferentes variaciones, hecho por el que han logrado desprenderse que del título ‘anticuado’. En su caso, Ivana Yturbe nos demostró su conocimiento sobre las tendencias del momento con este tipo de botas y además, logró darle un aspecto más moderno, juvenil y chic a su outfit. Y es que de acuerdo a los expertos en moda, las combat boots de suela gruesa serán uno de los principales ítems en los looks de streetstyle.

Las combat boots marcan tendencia este 2021

“Seguramente estás familiarizada con el agarre de goma con púas, y es que nada es tan cómodo y elegante al mismo tiempo. Deportiva y elegante, esta bota con suela gruesa es perfecta para caminar a todas partes. Si aún no has encontrado las botas de invierno que se sujetarán a tus pies en esta temporada de clima frío, no busques más”, comentaron en el portal Harper’s Bazaar.