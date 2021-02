Natalie Vértiz se rinde ante un armonioso vestido de red tejido a mano con transparencias

Natalie Vértiz es una de las figuras del medio local que siempre nos deleita con elaborados estilismos con diseños independientes y prendas que reflejan el talento de nuestros diseñadores nacionales.

Semanas atrás la ex reina de belleza captó la atención de nuestro radar fashionista con un look casual que nos presentó una alternativa fresca y cómoda para llevar el estampado de cuadros en verano. Esta vez, la ex conductora de “Esto es guerra”, lo hizo al enfundarse en un impoluto atuendo que encapsuló el arte y tradición del handmade.

La conductora de “Estás en todas” se convirtió en la portada de la última edición de la revista Asia Sur y para ello utilizó un elaborado vestido de red de la marca peruana Ayni elaborado magistralmente con la técnica del ganchillo.

La pieza en cuestión funcionó como un perfecto cover up gracias a las transparencias de la pieza tejida a mano que destaca principalmente por el punto malla -también conocido como red de pescador-. Un patrón que marcó la tendencia durante la Semana de la Alta Costura en París y que constata la venia fashionista de Natalie Vértiz.

Además, el diseño tuvo unos detalles floreados al borde las mangas y a la altura de los tobillos que le dieron mayor sensación de movimiento al outfit -ceñido completamente a la figura de la modelo-. Y para complementar este elegante estilismo la influencer utilizó unas botas cowboy blancas que pusieron el broche final a su esplendoroso conjunto que exhibe el trabajo artesanal del tejido a crochet.

La tendencia de los vestidos de red

Desde el portal Vogue refirieron que los patrones con redes de pesca tuvieron una notoria aparición en la SS21 gracias a firmas como Dries Van Noten, Rick Owens, Hermès, Balenciaga que recopilaron esta tendencia en sus diseños.

“Además de las camisas de algodón más nítidas y las nuevas y atractivas versiones del pantalón corto Bermuda, hay un indicio de los placeres de la vida junto al mar a través de capas elegantemente divertidas de redes de pesca”, explicaron desde Vogue.mx.