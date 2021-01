Los cuadros resurgen este verano y Natalie Vértiz lo confirma con este enterizo

Natalie Vértiz es uno de los principales referentes de moda en el medio local por lo que no puede mantenerse alejada de nuestro radar fashionista. Esta vez la ex Miss Perú nos trae una propuesta cómoda, fresca y muy versátil para llevar con mucho estilo esta temporada de verano.

En Instagram la ex conductora de “Esto es guerra” compartió una postal luciendo uno de los estampados que va sumando más adeptos por su facilidad para combinar con casi todo. La ex reina de belleza introdujo el print de cuadros de ventana -window check- en una prenda que se ha convertido en uno de nuestros favoritos esta temporada: los enterizos.

La pieza en cuestión se trató de un romper de mangas acero y cuello cerrado que, además, llevaba un cinturón negro con botones para obtener un estilismo más casual y moderno al mismo tiempo.

El principal atributo de los enterizos se encuentra en la practicidad de la prenda pues con una sola pieza se logra obtener un look poderoso, sobre todo, si se utilizan con prints. No obstante, para darle más impulso a su atuendo veraniego Natalie Vértiz utilizó unas botas XL de piel negra y plataforma alta que complementó con unas medias negras con rayas blancas.

De esta forma la modelo peruana consiguió un outfit con la dosis exacta de sobriedad y estilo que nos confirma que le binomio black and white no tiene pierde. Dos polos opuestos que consiguieron un equilibrio y crearon una armoniosa unión que añadido al print de cuadros le otorgó un look poderoso e infalible para la época de calor.

Estampado a cuadros escocés

Este tipo de cuadros antiguamente se asociaba a estética masculina; sin embargo, con el paso del tiempo se han ido redefiniendo conceptos que permiten la universalidad de la ropa sin importar el género. "El cuadro ventana se refiere a un tipo de cuadro, sencillo que hace cuadrados gracias a unas finas líneas. Como base puede tener un tartán ( lana más fina ) o un tweed ( tejido más basto, de aspecto apelmazado y rústico)", explican desde el blog de la diseñadora Mireia González Lara.