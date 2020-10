Yahaira Plasencia y el outfit de JLo con botas XL que tomó prestado

Yahaira Plasencia se abre camino en la internalización de su música al lanzar su primer show virtual que podrá ser visto desde cualquier país al mismo tiempo. Durante una transmisión en vivo en Instagram la salsera dejó en claro que quiere traspasar fronteras a fin de ser reconocida mundialmente.

En ese sentido, la joven artista acompaña el despegue de su carrera con un nuevo estilismo inspirándose en Jennifer Lopez, cantante con la que declaró sentirse identificada.

La intérprete de “Cobarde” se presentó en el programa de “El reventonazo de la Chola”, que será emitido el sábado 31 de octubre, con un imponente outfit compuesto por unas botas XL de denim y vestido oversize blanco estilo camisero.

En cuanto a su beauty look Yahaira Plasencia lució su cabellera suelta, pero sujetó ligeramente su melena con un prendedor plateado que dejó un par de mechones libres. Un peinado muy chic y en tendencia que hemos visto también en muchas celebs.

Estos estilismos confirman que la salsera se encuentra muy bien asesorada por lo que no deja pasar ningún detalle en sus looks. Y es que como sabemos la imagen es parte fundamental de toda artista para hacerse de su propio estilo. Aunque en este caso Yahaira Plasencia tomó inspiración nuevamente de la "diva del Bronx" para no fallar con su look.

En el 2018 la intérprete de “Let’s get loud” llegó a un importante evento de música en Nueva York llevando una camisa y unas botas altas de Versace que emulaban un par de jeans. Un look que no pasó desapercibido y que este 2020 la intérprete de “Y le dije no” reinventó adaptándolo a su estilo para lucir fabulosa durante el show dirigido por Ernesto Pimentel. ¿Y tú wapa también eres fanática de los outfits de JLo?