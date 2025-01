Uno de los mitos más frecuentes es que el cáncer de próstata solo afecta a hombres mayores. Esto no es cierto. Si bien la edad es un factor de riesgo, también influyen otros aspectos como los antecedentes familiares. Incluso los hombres jóvenes pueden desarrollar esta enfermedad.

Otro mito es que, si no se tienen síntomas, no hay cáncer de próstata. Esto es falso, ya que en muchas ocasiones el cáncer no presenta síntomas en sus primeras etapas. Solo mediante chequeos regulares es posible detectar cambios en la próstata antes de que los síntomas aparezcan.