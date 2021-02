Jossmery Toledo le pone color al verano con un deslumbrante bikini naranja neón

Jossmery Toledo continúa utilizando sus redes sociales para demostrar todo el potencial de su estilo de moda a través de diversos tipos de outfits. Y ahora que nos encontramos en la temporada de calor, eso significa más prendas frescas y también bikinis y trajes de baño para disfrutar del sol.

En las últimas semanas, Jossmery Toledo nos demostró la importancia que ocupan los bikinis dentro de su closet de verano. No obstante, el hecho que llamó la atención de nuestro radar fashionista fue que la influencer aprovechó esta oportunidad para exhibir las distintas tendencias del momento que hacen estas prendas más interesantes. Esta vez no fue diferente, ya que Toledo está dando de qué hablar gracias a un radiante two piece que fusiona dos estilos populares para la temporada de calor.

En Instagram, Jossmery Toledo compartió una serie de postales de su viaje a México donde posa en la playa luciendo un brillante bikini naranja neón. La pieza contó con un top estilo bandeau y tirantes delgados que acompañó con una clásica trusa triangular del mismo tono. Para completar su look de playa, la modelo llevó unas gafas de sol oscuras tipo aviador.

El bikini de Jossmery Toledo fue un acierto de moda ya que además de resaltar su figura, demuestra su conocimiento sobre las tendencias del momento. ¿A qué nos referimos? El color que eligió la ex policía pertenece a la gama neón que está dando de qué hablar en el rubro de bikinis y trajes de baño. Pero ese no fue el único elemento trendy, pues la trusa triangular clásica está viviendo un revival esta temporada de verano.

De esta manera, Jossmery Toledo logró fusionar dos elementos en tendencia en un look alegre, sensual y favorecedor que también posee un carácter clásico que siempre lo hará lucir genial.

El triángulo minimalista

“Si bien disfrutar de colores brillantes y excéntricos siempre es divertido al comprar nuevos trajes de baño, esta temporada vuelve a la belleza de lo básico. En realidad, no hay nada aburrido en un bikini triangular perfectamente diseñado y ¿la mejor parte de esta simple silueta? Complementarlo con accesorios para la playa”, comentaron desde el portal Who What Wear.