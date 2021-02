Jossmery Toledo apuesta por los bikinis aterciopelados para un look de verano distinto

Jossmery Toledo ha hecho de sus redes sociales la vitrina ideal para exhibir su pasión por la moda y ahora para la temporada de calor, eso se traslada en outfits llenos de estilo y comodidad. Esto sin mencionar los bikinis y trajes de baño, un elemento esencial dentro de los clósets de verano de muchas personas, entre ellas la modelo.

En las últimas semanas, Jossmery Toledo nos demostró la importancia que ocupan los bikinis dentro de su closet de verano. No obstante, el hecho que llamó la atención de nuestro radar fashionista fue que la ex policía aprovechó esta oportunidad para exhibir las distintas tendencias del momento que hacen estas prendas más interesantes. Esta vez no fue diferente, ya que Toledo está dando de qué hablar gracias a un coqueto two piece de moda.

En Instagram, Jossmery Toledo compartió un clip en donde modela un seductor bikini rosa chicle. La pieza contó con un corpiño triangular de acabado natural y tirantes delgados que la influencer completó con unos bottoms estilo ‘taparrabo’ (porque su corte delgado) decorados con beads a los costados.

Sin duda, el elemento del bikini de Jossmery Toledo que más nos llamó nuestra atención fue su acabado poco convencional. Por lo visto, parece estar confeccionado con un material similar al terciopelo, hecho que le da un look más sensual, moderno y trendy. Y es que de acuerdo a distintos expertos y portales de moda internacionales, los bikinis y trajes de baño con acabados diferentes encabezan las listas de tendencias gracias a su aporte divertido y vibrante.

Así como Jossmery Toledo, otras famosas peruanas como Luciana Fuster y Sheyla Rojas también han incorporado diferentes texturas y acabados dentro de sus looks de temporada, confirmando su influencia y poderío para darle un boost a cualquier traje o bikini.

Bikinis con textura

“Los bikinis texturizados y los conjuntos de una sola pieza como los hechos de algodón rib, seersucker (tela de algodón a cuadros a rallas) entre otros, tendrán su momento en el centro de atención para la primavera / verano de 2020”, revelaron en el portal ‘Marie Claire’.