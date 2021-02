Vania Bludau presume la versatilidad del tie dye con un radiante vestido verde

Vania Bludau continúa demostrándonos que la moda de verano no tiene por qué ser insípida y repetitiva, sino todo lo contrario. Y para dejar este mensaje bien claro, la modelo desfila sus mejores outfits que combina estilo y comodidad para la época de calor.

Lo cierto es que las constantes demostraciones de moda de Vania Bludau han llamado la atención de nuestro radar fashionista. Por ello, en los últimos meses los diversos outfits ex chica reality lograron convertirla en uno de nuestros personajes más destacados. Esta vez, la modelo vuelve a hacer noticia gracias a un atuendo ideal para el verano.

En Instagram, Vania Bludau compartió un clip donde luce un radiante vestido con tie dye verde. La pieza contó con un escote recto, mangas cero, una mini falda y un acabado ceñido que enfatizó su figura. El diseño más el corte del vestido crearon un outfit ideal para el verano que no pasó desapercibido ante nuestro radar de moda.

Sin duda, el elemento que más destacó del vestido de Vania Bludau fue el diseño de tie dye verde. Esta técnica de teñido volvió a marcar tendencia desde que apareció en distintas pasarelas SS19 y luego se manifestó en todo tipo de prendas a lo largo de 2020. No obstante, parece que el tie dye no está listo para irse pues hasta la actualidad se sigue viendo en looks de street style. Otras famosas peruanas como María Pía Copello y Dayanita también han incorporado este look dentro de sus outfits, demostrando su influencia y versatilidad.

La historia del tie dye

El tie-dye es el nombre que se le otorgó a una serie de técnicas y procesos de teñido que sirve para generar patrones y líneas mediante dobleces o nudos en la prenda. “Los orígenes del tie-dye surgieron antes de los setenta, pues en la India (bandhani) y Japón (shibori) es una técnica especial de teñido que data del siglo VIII. Los colores los obtenían de los tintes naturales de plantas y frutas, para luego incorporarlos como estampados en las prendas”, refieren en el portal Chic Magazine. “Para muchos, el movimiento hippie fue el encargado de hacer famosos estos estampados, pues comenzaron a vestir telas tribales y folklóricas de segunda mano como una forma de expresar su rechazo al consumo”, finalizaron.