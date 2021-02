Juliana Oxenford combina estilo y funcionalidad en un elegante enterizo borgoña

Juliana Oxenford es una de las periodistas más reconocidas de nuestro país gracias a su perspicacia y transparencia para referirse y enfrentarse a las situaciones más complicadas. No obstante, un aspecto que quizás no muchos hayan notado de la conductora de noticias es la afinidad por la moda y cómo la demuestra todos los días a través de sus diferentes estilismos de trabajo.

Lo cierto es que Juliana Oxenford no es ajena a nuestro radar fashionista, ya que en múltiples oportunidades, la periodista nos ha sorprendido con favorecedores outfits que demuestran el potencial de su estilo personal. No obstante, una característica importante que notamos de sus looks es que más allá de las tendencias más populares del momento, la periodista siempre prioriza los clásicos; esos que siempre nos hacen lucir fenomenales sin importar el paso del tiempo. Uno de sus más recientes atuendos es una prueba de ello.

En Instagram, la conductora de “ATV Noticias al estilo Juliana” compartió una fotografía donde luce un elegante enterizo en tono borgoña. La pieza contó con un escote asimétrico que incluyó una manga con bobos y otra libre (de corte cero). La parte del medio presentó un acabado ceñido que junto al cinturón marcaron su cintura y le dieron más estructura a su look. Finalmente, su outfit acaba con un pantalón recto estilo palazzo que junto a sus tacones, alargaron sus piernas y le dieron un look estilizado y muy favorecedor.

El outfit de Juliana Oxenford fue un hit de moda ya que combinó elegancia y funcionalidad. Los enterizos son considerados una de las prendas pilares del rubro fashion ya que son súper versátiles y siempre lucen bien independientemente de la ocasión. El tono sobrio resulta ideal para un programa de noche, mientras que elementos como el escote asimétrico aportaron la dosis precisa de picardía y jovialidad. Además, el corte y largo del pantalón añadieron elemento de sofisticación y glamour que jugaron a favor de la periodista.

Enterizos: La prenda ideal para toda edad y ocasión

Desde el portal Vogue explican que si bien muchas mujeres mayores no se atreven a llevar enterizos porque suelen asociarlos a una estética adolescente, es posible cambiar ese paradigma pues “pueden utilizarse a cualquier edad y que queden bien, muy bien. La cosa no va de dejar de llevar ciertas prendas y accesorios a partir de cierta edad, sino de subir la calidad de las mismas, de combinarlas y de atreverse con otras opciones más sofisticadas”, refiere Marina Valera, redactora de moda de Vogue.es.