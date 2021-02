Zendaya sorprende a sus fans con una nueva transformación de belleza

Zendaya está en boca de todos gracias al nuevo proyecto ‘Malcom & Marie’ de Netflix que protagoniza junto al actor John David Washington. Y es que además de la trama que este filme presenta, es la estética y los looks de la actriz los que han llamado la atención de los portales de moda y belleza.

En los últimos años, Zendaya ha logrado convertirse en un referente de estilo a nivel global, un título que se ganó gracias a sus exquisitos estilismos y colaboraciones con grandes firmas. Es por ello que cada vez que la ganadora del Emmy altera su apariencia, esta siempre es analizada por los expertos del respectivo campo. Este es el caso de su más reciente cambio de look.

La intérprete de Rue Bennet en la serie ‘Euphoria’ sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una postal de su nuevo cabello. Después de un largo tiempo, Zendaya regresó a un look más sobrio y sutil pero súper elegante que le sienta de maravilla.

El nuevo cambio de look de Zendaya consiste de un tinte castaño oscuro casi llegando al negro que para su aparición en 'The Late Night Show con Stephen Colbert', llevó suelto con una raya al medio. Para completar su peinado, la actriz lució un cepillado que acompañó con unas ondas suaves que le dieron un look sofisticado, clásico y muy favorecedor.

El look de Zendaya ha causado alboroto entre sus seguidores y los amantes de la belleza ya que este es un reflejo de las tendencias que veremos este 2021. Otras celebridades como Kylie Jenner también han optado por tonos castaños y sus variantes más oscuras, confirmando el poderío de los tintes marrones como lo más hot del año.

La mejor parte es que los tintes oscuros como el que eligió Zendaya no requieren de mucho mantenimiento y ayudan a estilizar nuestras facciones: por eso resulta especialmente favorecedor para aquellas con rostros redondos que buscan un look más sharp. Pero en plano general, estos tonos proyectan un aspecto más serio y glamuroso.