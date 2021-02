Mia Khalifa le da un 'boost' a su outfit de verano con calzado vaquero en tendencia

Mia Khalifa cuenta con un estilo de moda pícaro y juvenil que siempre se mantiene al tanto de las últimas tendencias que sacuden la industria. Esto con la finalidad de lucir outfits modernos y llamativos.

No obstante, a pesar de estar al tanto de los looks más hot del momento Mia Khalifa no suele armar outfits repletos de tendencias. ¿El motivo? La comentarista deportiva siempre analiza la mejor manera de incorporar sus trends preferidos dentro de su estilo personal, con la finalidad de crear atuendos que se sientan auténticos. Un ejemplo de ello se puede ver en uno de los más recientes conjuntos que compartió en sus redes sociales.

En Instagram, Mia Khalifa publicó una fotografía donde luce un outfit de verano casual. Su look consistió de un bivirí blanco atado al medio para un toque moderno y sensual, que la modelo acompañó con unos shorts de denim, lentes de sol estilo aviador y la pieza estrella de su atuendo: botas vaqueras en tono marrón.

Sin duda el elemento que le dio un boost al look casual de Mia Khalifa fueron las botas vaqueras; un elemento que ha vuelto ganar popularidad en las últimas temporadas y que este 2021 vuelve a las listas de tendencias de moda. La mejor parte es que las cowboy boots son súper versátiles ya que puedes combinarlas con todo tipo de prendas y estilos, el resultado siempre será el mismo: outfits vanguardistas dignos de una fashionista.

El regreso del viejo oeste

"Si buscas la estética perfecta que combine el glamour informal, el estilo occidental es el ideal. Ya sea que su estilo campestre sea Little House on the Prairie o Indiana Jones, estas son las botas que realmente pueden caber en cualquier guardarropa”, comentan en el portal Harper’s Bazaar. Para saber cómo incorporar este tipo de botas en tus outfits, no te pierdas esta nota.