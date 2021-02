Katy Perry y el fugaz cambio de look que desató la nostalgia entre sus seguidores

Katy Perry sorprendió a sus fans con una fugaz y nostálgica transformación de belleza que homenajeó el look que la llevó a la fama.

Como recordamos, Katy Perry saltó al estrellato luciendo una profunda y seductora cabellera negra: un elemento que se convirtió parte del look característico look que la acompañó a lo largo de los años a mientras su fama seguía creciendo.

No obstante, mientras Katy Perry exploraba nuevas etapas, sonidos y estilos dentro de su carrera, la cantante cambió drásticamente de look y empezó a llevar tintes y peinados más extravagantes. No obstante, y a pesar de todas sus llamativas teñidas, Perry siempre parece volver a un acabado en particular: el bleach blonde.

En los últimos años, la intérprete de ‘Daisy’ ha hecho del cabello rubio claro (decolorado) su look predilecto para alfombras rojas, videos musicales, portadas de revistas y mucho más. Por ello, los seguidores de Katy Perry pensaron que probablemente nunca más verían a la estrella lucir este color. Hasta ahora.

En Instagram, Katy Perry compartió con sus más de 112 millones de seguidores la nueva transformación beauty a la que se había sometido. La intérprete de ‘Smile’ recuperó su reconocida cabellera oscura para completar el look que estrenó en el programa de Jimmy Fallon con la finalidad de promocionar su participación en el show ‘American Idol’.

Por lo que se ve en Instagram, el nuevo cambio de look de Katy Perry parece ser temporal y de la mano de una peluca. No obstante, su regreso temporal al lado oscuro ha emocionado mucho a sus fans, hecho que podría convencer a la cantante de volver a usar una melena negra.