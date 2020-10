Fatmagul reaparece como modelo y luce su versión de las botas XL

Beren Saat, la recordada actriz de la serie turca Fatmagul, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al llevar un look lleno de clase y estilo para convertirse en portada de la revista L'Officiel de Turquía.

La joven de 36 años compartió en Instagram algunas postales de la más reciente sesión de fotos que realizó para el destacado medio de moda.

Para este look Beren Saat utilizó una extensa falda blanca con algunos volantes, una blusa de mangas largas y cuello alto con rayas blancas y negras.

Además, complementó su outfit con unas botas altas tipo calcetín que sirvieron para darle un upgrade completo a su estilismo de editorial.

En cuanto al maquillaje y peinado, la protagonista de Fatmagul llevó una ponnytail alta que dejó al libre albedrío gran parte de su melena. Y optó por un make up natural que resaltara sus facciones naturales.

Como recordamos las botas XL se convirtieron en tendencia durante esta temporada no solo en el Perú sino en todo el mundo pues diversas celebs no dudan en utilizarlo para redondear sus looks. Todo ello lo convierte en uno de los calzados predilectos e indispensables cuando se trata de crear modernos y novedosos looks.

¿Cuál es el significado de Fatmagul?

Fatmagül tiene su origen en el árabe y su significado puede desprenderse de la composición de la palabra. Por un lado, Fatma hace referencia a la palabra “doncella o muchacha virgen” y Gül, que proviene del persa y significa “rosa”. El personaje de Beren Saat en la novela turca sufrió una terrible violación grupal que la obligó a enfrentar un destino que le cambió la vida por completo.