Mario Testino agradeció a Madonna por impulsar su carrera como fotógrafo de moda

Mario Testino ha querido echar la vista atrás para recordar un momento crucial en su carrera. El fotógrafo se encuentra en una situación muy delicada tras la publicación de relatos de acoso que habría cometido durante su trayectoria profesional.

Unos testimonios que le llevaron a su expulsión de la revista VOGUE, el gran estandarte de la moda que hizo de sus fotografías auténtico arte. Ahora, el peruano ha querido mostrar el cariño que guarda a Madonna ya que fue ella la que consiguió impulsar su carrera.

A través de un post en su cuenta de Instagram con famoso fotógrafo contó como la artista le llamó para que fuese él el encargado de fotografiarla en la nueva campaña que iba a hacer Versace. Mario estaba muy nervioso pues nunca había aceptado un trabajo con tanta proyección internacional.

Contó que él deseaba trabajar la campaña con luz natural, algo difícil en aquella época, pero que le tocó trasladar la sesión a un edificio con grandes ventanas que al inicio no le gustó a Donatalle Versace.

La campaña fue todo un éxito y Versace le dio el visto bueno para que el apellido de Mario fuese el que firmase la sesión fotográfica. Algo que fue un auténtico sueño para él, ya que se comparaba con otros grandes fotógrafos como Avedon, Penn o Newton, entre otros.

“Un día, a principios de los 90, recibí una llamada de Madonna pidiéndome que la fotografiara para Versace. No había hecho campañas de ese nivel antes, Gianni Versace era el diseñador más famoso y no había trabajado con alguien como Madonna, así que me sorprendió mucho.

Grabar la campaña fue divertido ya que en ese momento solo trabajaba con luz natural y no había estudios de luz del día en Milán, donde se estaba filmando la campaña. Entonces, encontré un edificio en desuso con grandes ventanas. Donatella estaba mortificada por la posibilidad de llevar a Madonna a ese lugar, por lo que lo decoró todo con muebles, cortinas, flores y velas perfumadas. Más tarde, cuando le presenté las fotos a Gianni, él me dijo: "Sabía que entendías la ropa".

La campaña salió con una página que decía "Fotografiado por Testino". Solo los reyes de la fotografía fueron llamados por sus apellidos, como Penn, Avedon, Newton. Fue el comienzo de una relación que duró mucho tiempo y creó un mundo completamente nuevo para mí”, se puede leer en el post que escribió en su cuenta de Instagram.

