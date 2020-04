Glossy Plum Hair: El tinte ideal para las que no quieren un cambio muy dramático

La cuarentena ha inspirado numerosos cambios de looks a través del mundo, unos más llamativos que otros, pero afortunadamente también hay alternativas para aquellas que quieren aprovechar el confinamiento para probar un nuevo tinte de cabello pero que este no sea tan dramático.

Para esas personas está el ‘Glossy Plum Hair’, un look que está desatando la histeria en Instagram. Este tinte combina el color ciruela/berenjena, la intensidad del púrpura y tonos marrones, convirtiéndose el aliado perfecto de las melenas oscuras, pues realza su brillo, suaviza los rasgos del rostro e ilumina la piel.

Otra de las ventajas del ‘Glossy Plum Hair’ es que ofrece distintos tonos de ciruela para que cada persona elija el que más le gusta y el que mejor le favorezca al respectivo color de tez. Además, como mencionamos previamente, es la opción perfecta para las que quieren un cambio de look que no sea tan dramático pues al ser un tinte oscuro se mezcla bastante bien con tu cabello natural. Pero si no te quieres pintar toda la melena, el ‘Glossy Plum Hair’ puede aplicarse en forma de mechas, en un balayage o en babylights.

El ‘Glossy Plum Hair’ no discrimina entre tipos o largos de cabello, pues es los expertos aseguran que es una apuesta segura para todas las melenas. Te recomendamos que veas muchas fotos antes de tomar tu decisión y si vas a teñir tu cabello en casa, te recomendamos que sigas estos tips que coloristas han compartido para que pintes tus mechones como toda una profesional.