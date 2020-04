Locura pastel: La tendencia que reinará en los looks de manicure esta primavera

En muchas partes del mundo, la primavera está a la vuelta de la esquina, evento que como todos los años inspira nuevas tendencias de belleza, y el rubro de las uñas no es la excepción.

Si hablamos de manicures, una tendencia que inspirará los estilos de uñas que llevará la gente son los esmaltes pasteles.

Este año (y a pesar de la crisis del coronavirus) la temática que envolverá a la primavera es la dulzura y el romance que aluden los colores de las flores brotando y la imagen de campos llenos de vida. Ahora, esa estética se traslada a la manicure.

Por eso, que no te sorprenda ver miles de manicure que apuestan por looks protagonizados por esmaltes rosados, lilas, celestes y nudes (junto con algunos diseños) que nos den looks dignos de la primavera y que aporten mucho color y alegría a nuestras manos.