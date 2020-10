Hombre se metió a su casa en llamas para rescatar a su perro: "No lo dejaría"

La vida nos ha enseñado por mucho tiempo que el perro es el mejor amigo del hombre, y viceversa. Un claro ejemplo fue cuando Mark Woodbury enseñó a sus contactos de Facebook cómo terminó su casa luego de producirse un incendio cuando había salido por unos minutos a la tienda más cercana.

Según relata el hombre, su vuelta del establecimiento tuvo que ser más apresurado al momento que se percató que su hogar se encontraba en llamas, pero lejos de desesperarse por los objetos materiales decidió correr lo más rápido que pudo porque su pastor alemán se encontraba atrapado.

Ya en la puerta, Mark se armó de valor y entró para salvar a su mascota, quien emitía aullidos por miedo a ser alcanzado por el fuego. A pesar que su primer intento fue en vano, la noble personas decidió intentarlo de nuevo, ya que el humo y el calor no le dejaba respirar ni ver con claridad.

"Lo primero en lo que pensé fue Ditch. No lo dejaría morir quemado. Mi perro lo es todo para mí", fueron las palabras de Woodbury a The Maitland Mercury tras lograr escapar junto a su perro, igual que no una película de acción que tiene un final muy feliz.

Por amor a los animales

Una vez afuera, de acuerdo a su post en Facebook, tuvo que practicarle respiración boca a boca a su mascota y algunas técnicas de primeros auxilios mientras esperaba el arribo de los paramédicos, quienes aplicaron oxigeno al indefenso animal y pueda llegar sin ningún problema a la clínica.

"He perdido toda mi cocina, todos mis electrodomésticos, mi lavandería, mis muebles, pero es mi perro, eso es lo importante. Habría muerto allí si yo no hubiera entrado", detalló Mark al mencionado medio luego de hacerse viral su caso en las redes sociales.

Un futuro muy incierto

Luego de pasar el momento más duro, el noble hombre debía afrontar que ya no tenía donde vivir porque la casa que perdió no estaba asegurada. Sin embargo, sus vecinos y familiares se han unido para extender una "mano solidaria" al "héroe", llamado así por los usuarios de Facebook, hasta que pueda restablecerse anímica y económicamente.