Perro intenta despertar a su amigo callejero tras ser atropellado

Dicen que hasta para nacer hay que tener suerte, así como en los humanos, existen pequeños que nacen en 'cunas de oro' y llegan al mundo para no pasar necesidades. Igual pasa en el mundo animal, algunas mascotas son adoptadas por buenas familias y otras no corren la misma fortuna, como es el caso de un perrito callejero que tocó las fibras más sensibles de la comunidad de Facebook al presenciar un accidente.

La mascota, que tiene aspecto de vivir desde siempre en soledad, tuvo la mala suerte de observar el atropello que sufrió un buen amigo suyo, quien fue víctima de un irresponsable conductor que no se dio cuenta de su presencia y terminó aplastando su delicado cuerpo con su vehículo.

Como dicen, los perros son el "mejor amigo", el cachorro fue al rescate de su compañero e intentó "levantarlo" moviéndolo suavemente para ver si tenía alguna reacción, pero toda acción era en vano porque el animal ya había muerto, según relata Jay Villanueva, un hombre que también se encontraba por la zona y se detuvo al observar la escena.

El noble ciudadano parqueó su carro a un lado de la calle y descendió rápidamente para ayudar a la desamparada mascota, pero todo ya era demasiado tarde porque el cachorro ya no presentaba signos vitales que pudieran brindar una mínima esperanza de que pudiera vivir.

Los animales merecen amor

"Los conductores deben tener cuidado de no dañar a nadie en la carretera, ni siquiera a los perros. No entienden el derecho de paso, no entienden las reglas de tráfico como detenerse, mirar y escuchar", dijo a Viral Press, tras hacer publica en Facebook la emotiva escena.

Sin ninguna alternativa, el hombre procedió a cargar el cuerpo del fallecido y dejarlo a un lado, junto a unos arbustos, pero al realizar el movimiento sintió que el otro perro estaba muy molesto porque había perdido a un gran amigo por culpa de una persona que jamás se preocupó y prefirió darse a la fuga.

Castigo contra el maltrato animal

Jay, al subir el video a Facebook, hizo un llamado a las autoridades para que dieran con el paradero del infractor, quien deberá pagar las consecuencias de matar a un animal sin hogar y por no brindarle el socorro correspondiente. ¡Solo serian cuestión de días!