Denuncian a reality luego de que participante cocinara una liebre en peligro de extinción

Una nueva denuncia de “maltrato animal” se vio reflejada en YouTube luego de que miles de usuarios expresaran su indignación por la polémica que protagonizó un integrante del programa “El gran poder de la cocina” debido a la preparación de un polémico platillo.

Los grupos activistas pegaron el grito al cielo cuando un participante del mencionado reality se atrevió a presentar un pedazo de carne de liebre acompañado de algunas hierbas; sin embargo, hasta ahí los problemas no eran tan excesivos porque se trataba de una piel comestible que se prepara en ocasiones especiales.

Cuando presentaron el aperitivo, el jurado todavía no tenía conocimiento acerca del platillo hasta que un personaje del tribunal decidió hacer la rigurosa pregunta. Sin precaver que sus declaraciones iban a desatar mucha indignación, el participante señaló se trataba de una liebre mara, especie protegida por el gobierno argentino.

Este animal se encuentra en peligro de extinción y su conservación ha sido tarea de muchos colectivos, que no tardaron de expresarse a través de las redes sociales con la finalidad de que el programa reciba un castigo ejemplar por involucrar a un indefenso animal para la satisfacción humana.

Evitemos el maltrato animal

“No solo es una ofensa, sino que también constituye una burla a su duro trabajo de conservación (liebre mara)”, dijo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro tras la viralización de las imágenes en YouTube.

Asimismo, la ejecutiva presentó una demanda contra Canal 13 asegurando que “su objetivo no es tanto castigar al canal por su falta de respeto, sino que hacer de él un ejemplo: si un animal es declarado en peligro de extinción, esto no es algo meramente simbólico. Significa que el animal no puede ser cazado, debido a que existe el peligro, real y tangible, de que desaparezca de la faz de la tierra”.

Los animales deben ser libres

El castigo propinado a “El gran poder de la cocina” quedó inmortalizado en YouTube con la finalidad de que otras televisoras opten por el formato gastronómico atentando contra el bienestar de la fauna silvestre.