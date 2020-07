Joven adopta a perro callejero que buscaba una familia: "Todos pasaban como si no existiera"

Como si estuviera contando un chiste de tres actos, Lujan Videla, una joven adicta al Tik-Tok, decidió narrar una emotiva historia que envuelve a un perro abandonado que se encontraba deambulando por las frías calles recibiendo el desprecio de la gente hasta que se encontró con la muchacha, quien fue replicada en Twitter por su noble gesto.

Según muestra en sus publicaciones, la señorita se encontraba paseando con su novio hasta que se percataron de la presencia de un solitario cachorro que iba de puerta en puerta buscando alimento para, al menos, sobrevivir a esa noche.

Lujan decidió detenerse un momento para observar la reacción de las personas que transitaban por el lugar y se dio con la amarga sorpresa de que nadie se detuvo un momento para tratar al indefenso animal. Pero lejos de quedarse con los brazos cruzados, decidió hacer público la vil escena y decidió grabar con su teléfono móvil la verdadera cara de nuestra sociedad.

La otra cara de las personas

“Día 1: observamos que nadie le hacía mimos, todos pasaban como si no existiera”, escribió la joven, agregando que volvería al lugar de los hechos para seguir mostrando el difícil momento que atraviesa el perrito abandonado.

Y como lo prometió, Lujan Videla apareció nuevamente junto a su novio para seguir retratando la indiferencia de las personas hacia el cachorro: “Día 2: nunca nadie se hizo cargo de él”, describe el indignante clip, que también fue difundido en Twitter.

La señorita no iba a seguir tolerando semejando maltrato y decidió acercarse a la mascota para brindarle una serie de mimos, haciendo que el can decidiera seguirlos hasta su casa: “Estaba tan desorientado que nos siguió. Él solamente quería compañía (…) Me esperó afuera mientras yo subía a mi departamento a buscar comida y un arnés. Estaba muy agradecido”, dijo la muchacha.

Bienvenido a tu nueva familia

Sin pensarlo dos veces, Lujan y su pareja decidieron adoptar al perrito (ahora llamado Chester) con la finalidad de brindarle el amor suficiente que tanta falta le hacía tras vivir momentos muy dolorosos debido al desprecio de la gente. Ahora, la nueva familia, goza de gratos momentos que suelen ser compartidos en Twitter.