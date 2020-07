Perro ciego vuelve a encontrarse con su ex-cuidador y corre muy veloz para abrazarlo

No cabe duda que los perros son los animales más agradecidos del mundo, y si alguno todavía tiene dudas es porque no conocen la triste historia que protagonizó un cachorro ciego que volvió a encontrarse con su ex-cuidador luego de varios meses, escena que conmovió a la comunidad de YouTube.

La mascota adquirió una infección a los ojos cuando era muy pequeño debido a que siempre vivió en las calles, pero la ‘oscuridad’ que lo albergaba no fue su único problema en la vida: sufrió la indiferencia de las personas debido a su discapacidad.

Sin embargo, cuando parecía que su final estaba escrito, su ‘ángel de la guarda’ apareció para extenderle una mano y rescatarlo de la soledad. Un hombre que trabajaba en un refugio lo encontró tirado en una calle a la espera que un alma caritativa le brinde un poco de agua y comida.

De manera inmediata, su rescatista lo llevó consigo para que pueda ser atendido y alimentado hasta que recupere todas sus energías, haciendo que el señor se gane tu corazón y se convierta en su mejor amigo. Los días pasaban y la relación entre ambos era perfecta: se cuidaban las espaldas, se daban cariño y pareciera que nunca se iban a separar, pero no fue así.

Es momento de separarnos

Lo que el cachorro no sabía era que su cuidador era una persona de la tercera edad y sus días en el refugio estaban contados, ya que el hombre había decidido retirarse del lugar y volver a casa para disfrutar del tiempo porque sabía que sus mascotas estaban en “buenas manos”.

Y el día más triste llegó, pero el perrito no sabía lo que estaba pasando. Los días transcurrían y el can ya no escuchaba la voz de su ex-cuidador haciendo que aullara por las noches en señal de tristeza, según muestra las imágenes publicada en YouTube.

Una visita inesperada

Los colaboradores del refugio le informaron al señor que su mejor amigo estaba sufriendo y sin pensarlo mucho decidió hacer una visita inesperada. La tarde soleada estaba perfecta para un emotivo encuentro y así se dio: ni bien llegó al lugar empezó a llamar a todos los animales y, cuando el can ciego escuchó su voz, corrió a toda velocidad para llenarlo de abrazos.

El video subido a YouTube por Reddit muestra a la feliz mascota saltando de un lugar a otro y moviendo la cola sin cesar como forma de expresar que estaba muy feliz de haberse encontrado nuevamente con su persona favorita.