SJL: Niños juntan sus propinas para ayudar a perra que había sido atropellada

La conmovedora historia de un grupo de niños de San Juan de Lurigancho (SJL) se volvió viral en Facebook tras salvar a un perro hembra que sufrió maltrato animal.

Un grupo de menos de edad trataron de cubrir los gastos médicos veterinarios de la perrita que había sido atropellada. En ese momento juntaron todo el dinero que tenían, alcanzado 2.10 soles.

Cachorra sufrió maltrato animal en SJL

Según contó el periodista Erick Gamarra en Facebook, hace algunos unos días atropellaron a la mascota en la segunda etapa de Bayovar en San Juan de Lurigancho.

Al percatarse de lo ocurrido, un grupo de menores llevó al perro hembra hasta una clínica veterinaria cercana. Incluso, a pesar de que fueron acompañados por algunos adultos, los menores de edad se sintieron en la responsabilidad de asumir los gastos médicos.

“En el lugar, mientras el animal era atendido, la encargada, Elena Sánchez, solicitó una colaboración a los adultos para que se pueda cubrir en algo los gastos de operación y del tratamiento”.

“Al final no hubo acuerdo. Los mayores se fueron, Elena se quedó con la perrita y los niños salieron confundidos del lugar, seguramente, pensando que si no había dinero de por medio la cachorra no sería tratada”, se lee en la publicación compartida en Facebook.

De acuerdo a lo narrado, los mismos pequeños regresaron al centro médico para entregar su colaboración.

“Habían ido a juntarse con otros menores y entre todos ellos reunieron 2.10 soles. Dicho monto fue entregado a Elena”.

A pesar de que ese monto no cubrió ningún gasto, los menores tomaron acciones para ayudar a la mascota.

“Los chiquillos en su inocencia y con los pocos recursos que tenían, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para tratar de ayudar al animal”.

“Desde el momento en que lo trasladaron herido, sin dejarlo al abandono, hasta cuando tuvieron que sacar sus pocas monedas para la “chanchita”. Cosas que valen cuando se quiere”, señaló el profesional en Facebook.

Finalmente, el animalito fue auxiliado, no obstante, perdió un ojo. Ella espera encontrar una nueva familia luego de culminar su tratamiento.

Wapa, si deseas brindar alguna ayuda o interés en adoptar a esta mascota, comunícate con Elena Sánchez al 977 295 023. ¡Ayudemos a los más indefensos!