Conoce el glosario de la pandemia: “Coronnials”, “zoompleaños”, “covidiotas” y más

Luego de seis meses de pandemia por coronavirus y de permanecer en cuarentena por la emergencia sanitaria, hemos adquirido un nuevo estilo de vida y por qué no, una suerte de peculiares palabras muy empleadas por estos días. Ante ello, un equipo de lingüistas de la aplicación de idiomas Babbel llevó a cabo una selección de nuevos vocablos y refranes que habitan hoy en las redes sociales y los medios de comunicación que seguramente nos ayudarán a comprender el contexto actual. ¿Has utilizado alguno de estos? Infodemia Es el término utilizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para referirse a la epidemia informativa de la pandemia, es decir, la invasión de noticias poco confiables, maliciosas o falsas, que aumentan el pánico, alimentan la angustia o promueven conductas incorrectas. Covidiot / Covidiota Otra expresión acuñada online en este periodo es covidiot, usada en países de lengua inglesa, y covidiota, en español. Los términos son utilizados para referirse a todos aquellos que ignoran la obligación del aislamiento o compran mucho más de lo que necesitan en los supermercados, dejando a otros sin alimentos. TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN: ¡Primer Centro Comercial Virtual de Latinoamérica se abrirá próximamente en Perú! Gripezinha (portugués) y Chinese Virus (inglés) Los políticos de diversos países subestimaron la situación notablemente y esto se puede observar en la manera de referirse al virus. En Brasil, el presidente Bolsonaro llamó al coronavirus una gripezinha, es decir, una pequeña gripe. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido habitualmente al coronavirus como el Chinese Virus. Además de utilizar ese nombre porque el virus se originó en China, Trump empleaba este término convencido de que el virus no llegaría a los Estados Unidos. Coronials Después de los millennials y la generación Z es la hora de los Coronials. Este término, muy popular en las redes sociales, se refiere a la generación que nació durante la cuarentena o que nacerá en los próximos meses como consecuencia del aislamiento en parejas. Son muchas las personas que en las redes sociales se preguntan si estas restricciones traerán consigo un aumento de la natalidad. (Foto/Shutterstock) Covidengue Una de las enfermedades que preocupan desde tiempos remotos a nuestro país, es el dengue. En Perú no solo existe la preocupación por la pandemia del coronavirus, sino también por la picadura del mosquito Aedes aegypti que causa esta terrible enfermedad. Ante el surgimiento de rumores sobre el caso de una persona que podría haber contraído coronavirus y dengue, en las redes sociales rápidamente surgió la expresión covidengue para representar el peor mal que alguien podría contraer por estos días. Cuarentenear Es una expresión muy utilizada por los jóvenes como verbo que deriva del sustantivo “cuarentena”. Aunque lo correcto es decir “cuaretenar”, las personas lo adoptaron con una e más, para definir el hecho de estar aislado en la casa. MÁS INFORMACIÓN: ¿Imaginas tener una tarjeta virtual para compras en todo el mundo? ¡Nace el banco 100% digital! Zoompleaños Debido a que todas las actividades sociales quedaron suspendidas luego del decreto de aislamiento social obligatorio, los restaurantes, salones de fiestas, peloteros y bares confiterías están cerrados. Pero la necesidad de encontrarse, en estos nuevos tiempos se adaptó a la plataforma virtual Zoom. Entonces, ahora las fiestas de cumpleaños tienen un lugar. Y muchos comienzan a decir "tengo un zoompleaños". (Foto/woman) Coronacrisis La cuarentena trajo aparejada la crisis económica por la que atraviesan distintos sectores. Como un juego de palabras se menciona esta situación como "coronacrisis", a fin de resaltar el momento delicado que están atravesando distintos sectores productivos argentinos. Tos y estornudo de Drácula Los medios de comunicación estadounidenses recomiendan estornudar y toser al estilo Drácula, es decir, en la parte interior del codo, imitando de esta manera al conde Drácula que se cubre la cara con su capa. Hamsterkauf (alemán) Durante las últimas semanas, muchos se han aprovisionado de víveres y otros bienes dejando las estanterías de los supermercados vacías y a muchas personas sin harina, pasta y papel higiénico. El término alemán Hamsterkauf hace referencia a esto. El origen de esta palabra, que combina los términos hamster (hámster) y kauf (compra), nos conduce a una metáfora que asemeja a las personas que hacen incursiones para obtener provisiones como hacen los hámsters, que acumulan comida para todo el invierno transportándola en grandes cantidades en sus mofletes. On-nomi (japonés) El autoaislamiento y el cierre de los bares y los restaurantes no han acabado con el deseo de socializar. Por el contrario, la necesidad de hablar con los amigos y los familiares repartidos por todo el mundo con una cerveza, un cóctel o un vaso de vino es más grande que nunca. ¿La solución? Muchas personas han organizado videollamadas para brindar en compañía. Con este motivo, en Japón han acuñado la expresión on-nomi, literalmente “beber online”, que describe esta nueva forma de socializar que ya es tendencia en las redes sociales. Quarentena não é férias (portugués) En este caso también han sido las redes sociales las que han hecho popular la expresión brasileña quarentena não é férias, que literalmente significa “la cuarentena no son unas vacaciones”. Se trata de una invitación a permanecer en casa para aquellos que creen que el cierre de las escuelas y las oficinas son una oportunidad para ir al parque o la playa y para ir de excursión o de fiesta con los amigos. (Con información de Río negro)