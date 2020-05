Banco 100% digital dará tarjeta virtual para comprar desde el teléfono

La aparición de bancos digitales o Neo bancos es una realidad en el Perú. Es así como llega B89 con su slogan “No somos un Banco”, además con una propuesta cuyos pilares de sostenibilidad, responsabilidad y servicio 100% digital nos hace recordar hoy más que nunca y en plena situación de pandemia, cómo las personas estamos cambiando nuestra forma de vida y nuestros hábitos financieros.

En estas entidades han emergido como una nueva generación de bancos que funcionan solo de manera digital. Se diferencian de las FinTech, pues estas últimas solo son intermediarios entre el banco y un cliente.

“No somos un Banco” es el slogan de B89, una propuesta cuyos pilares de transparencia, Y eso es lo que propone B89: Una revolución a lo establecido, pero no por pose o coyuntura, sino por valores y modelo de negocio.

Una propuesta 100% digital. En B89, la adquisición del producto y las operaciones serán 100% digitales a través del app. Pero ser digitales no solo tiene que ver con no tener oficinas físicas, sino de la filosofía que viene con eso: Pensar de manera sostenible, atacando la desigualdad social y cuidando el medio ambiente. Estas causas, que no son propias del sistema financiero, son pilares del negocio de B89.

Un negocio con propósito “Nuestros valores nos permiten mantenernos transparentes y alejados de la letra chica, nos gusta hablar claro. Creemos en el valor de hacer sinergias, por ello co-creamos con nuestros clientes.

Y seguimos la filosofía de “capitalismo consciente” como nuestra brújula para tomar decisiones. Es nuestra manera de avanzar hacia un mundo más justo y dejar un impacto positivo en la sociedad, somos un negocio con propósito” Dijo Amparo Narvarte Co fundadora de B89.

El primer producto de B89 será una tarjeta virtual y física Visa para realizar compras en millones de establecimientos en Perú y el mundo. Con soluciones disruptivas para evitar el fraude y cuidar a nuestros clientes.

El equipo. Son ya 50 personas detrás de B89 y los fundadores son:

• Mauricio Alban: Fue Chief Enterprise Architect en Itaú Brasil, CTO en

BCP, Digital Channels Director en Scotiabank

• Amparo Nalvarte:Joven emprendedora exitosa, con sólida experiencia

en Fintechs. Founder de Culqi e inversionista de Rextie.

• Javier Salinas: Director Emprende UP, y Co-Fundador de la Asociación

Iberoamericana de Fintech

• Alejandro Amicone: fue Country Head de Accenture Perú, Financial

Services Lead, Accenture Argentina y Chile

• Cesar Gonzales: Fue engineering Lead, Digital Channels en Scotiabank. Sólida experiencia desarrollando plataformas tecnológicas centradas en el usuario

En esta primera fase B89 ha lanzado su primera convocatoria para las personas que desean formar parte de esta revolución financiera a través de sus redes sociales.

Una experiencia financiera sin fronteras. Sabemos que somos ciudadanos del mundo y que lo digital supera las fronteras, por ello nacemos con una plataforma tecnológica que nos permite expandirnos rápidamente.