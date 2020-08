Horóscopo diario del jueves 13 de agosto del 2020 con Jhan Sandoval

Horóscopo diario de Jhan Sandoval | Prepárate con las predicciones del horóscopo de hoy de Jhan Sandoval por Wapa.pe y mira lo que te deparan los astros con nuestro tarot gratis en el amor, la salud, el trabajo y el dinero. Entérate lo que tiene reservado este día de la semana según tu signo zodiacal.

Recuerda revisar las predicciones del horóscopo semanal del lunes 10 al domingo 16 de agosto del 2020 y leer todas las predicciones del 2020 por cada signo del zodiaco según el tarotista Jhan Sandoval. Las predicciones de hoy para cada signo las encontrarás a continuación en esta nota.

¿Qué de los signos zodiacales soy según mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval | ¿Cuál es mi signo zodiacal?, existen diversos tipos de horóscopos según cada región y a continuación te mostramos una tabla con las fechas del horóscopo, tu astro regente y su equivalencia en la horóscopo chino e hindú.

Signo zodiacal Fechas Astro Horóscopo hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

Horóscopo Aries hoy

No improvises soluciones frente a los cambios abruptos que surgirán, detente a pensar estrategias y saldrás airoso. Reconciliarte con esa persona te hace estar en armonía con todo tu entorno.

Horóscopo Tauro hoy

Estarías por forzar una situación que requiere más tiempo para resolverse, tu paciencia es importante. Recuperas paz interior, esto te hace actuar de una manera armoniosa con los demás.

Horóscopo Géminis hoy

Superas esa pérdida, te diriges nuevamente a tus metas, gracias a tu constancia todo lo lograrás. Te unes de una manera armoniosa con esa persona que parecía distante, volverá la estabilidad.

Horóscopo Cáncer hoy

Será un día de mucho movimiento; no pierdas la concentración, pues habrá personas mal intencionadas que intentarían perjudicarte. En el amor, si te dominas, esa persona también lo hará.

Horóscopo Leo hoy

Se ponen al frente varias alternativas, una de ellas será la que te encamine al éxito que estabas buscando. Tus sentimientos empiezan a madurar, le darás más valor a esa persona que te acompaña.

Horóscopo Virgo hoy

Realizarás labores paralelas y lo harás bien. Poco a poco te estás adaptando a este nuevo período, que será productivo. En lo sentimental, mejora tu relación, te sentirás más unido a esa persona.

Horóscopo Libra hoy

No permitas que te afecte tanto las cosas que te están pasando, recupera practicidad y todo lo superarás. Sin darte cuenta, estarías descargando tus tensiones con alguien que amas, recapacita.

Horóscopo Escorpio hoy

Esa actitud firme y constante que has adoptado te llevará más rápido a tus objetivos. En lo personal, intentas cambiar para mejorar tu relación, pero los celos aún son evidentes, reflexiona.

Horóscopo Sagitario hoy

No te desanimes por la lentitud de los procesos, piensa en los tuyos y que ellos sean el motor para seguir luchando. En el amor, esa persona aún duda de tu franqueza, recupera su confianza.

Horóscopo Capricornio hoy

Manejarás con mucho orden tu agenda, gracias a esa disciplina terminarás de manera exitosa cualquier actividad. En el amor, no permitas que la falta de humildad aleje posibilidades.

Horóscopo Acuario hoy

Tu foco de atención será una sola actividad, en un momento donde tendrías muchas cosas por realizar. Estarías siendo algo indiferente con quienes te aman de verdad, piensa en los tuyos.

Horóscopo Piscis hoy

Hay mucho por hacer y no te estarías organizando, tienes que cambiar de estrategia si deseas avanzar. Es el momento de definir esa situación sentimental, la indecisión no llevaría a nada.

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología clasifica a los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos, conocer a que elemento pertenecemos nos sirve para aprovechar mejor nuestras oportunidades y poder afrontar adecuadamente los retos que se nos presentan. Así tenemos cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua.

Los signos de fuego se caracterizan por su ingenio y son capaces de percibir la realidad de las situaciones, que se le presentan a diario, en su totalidad. A este elemento pertenecen Aries, Leo y Sagitario, signos de fuego capaces de aportar la claridad en cada situación.

Los nacidos bajo el elemento tierra se caracterizan por su sensatez, perseverancia, organización y pragmátismo. La tierra es la llave de nuestra existencia material y representa lo concreto. Tauro, Virgo y Capricornio pertenecen a los signos de tierra.

El aire es movimiento y conectividad, es aquello que está entre las cosas y une el cielo con tierra. Los arianos se caracteriza por saber moverse, estar continuamente interactuando con otros y ser excelentes viajeros. El signos de aire son Géminis, Libra y Acuario.

El agua puede fluir o puede aplastar, se adapta con facilidad, se amolda a cada situación y no hay forma de detenerla. Los signos de agua se caracterizan por estar en movimiento continuo aunque lo parezcan. El agua agrupa a Cáncer, Escorpio y Piscis.

Cada signo zodiacal cuenta con un elemento que sirve para conocernos y reconocer tantos los retos como las oportunidades que nos depara hoy:

Signo zodiacal Fechas Elemento Acuario 20 de enero - 18 de febrero Aire Aries 21 de marzo - 20 de abril Fuego Cáncer 25 de junio - 22 de julio Agua Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Tierra Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Agua Géminis 21 de mayo - 24 de junio Aire Leo 23 de julio - 23 de agosto Fuego Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Aire Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Agua Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Fuego Tauro 21 de abril - 20 de mayo Tierra Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Tierra

Conoce cuál es la piedra que necesitas para protegerte de las malas energías

Tanto como tener un amuleto es importante tener una piedra consigo, en un collar o en un pequeño recipiente como decoración en la sala. Estas nos protegen de varios aspectos. Por eso, te indicamos 10 piedras y sus poderes diferentes para protegerse de las malas energías.

1. Amatista

Si se tiene un conflicto emocional, es adecuada para usarla. Se debe de cargar si se necesita transformar algunos aspectos de la vida, Ayuda a limpiar el aura y te protege de las malas energías. Es una piedra que purifica la energía y cambia lo negativo en positivo.

2. Cuarzo rosa

La piedra elimina la angustia, la ira, los celos y la incomprensión. Además, ayuda a que la persona que lo tenga se ame a sí mismo, favorece el amor y la ternura. Todo lo negativo lo cambia por amor y ayuda a curar las heridas emocionales.

3. Malaquita

La malaquita protege de los peligros y ayuda a quien lo porte a enfrentarlos con inteligencia. También, ayuda a mejorar el estado de ánimo. Se dice que rompe los vínculos no deseado y limpia la contaminación energética.

4. Cornalina

Se dice que esta piedra tiene propiedades para restaurar la vitalidad, la motivación perdida; además que da coraje y a sentir autoconfianza. También, elimina la negatividad emocional, protege de la envidia y el resentimiento.

5. Piedra de luna

Es ideal para activar la intuición, la empatía y aliviar el estrés como la inestabilidad emocional. Si se quiere volver a estar enamorada, la piedra sirve para atraer el amor y resolver los problemas de pareja. Si se viaja, te protege de los viajes largos y a evitar las energías negativas.

6. Jaspe

Si se está viviendo una desgracia, la piedra aguamarina es la ideal porque tranquiliza y es símbolo de amistad. Sirve para proteger de los malos espíritus y las desgracias. También, reduce el estrés

7. Tumalina negra

Es una piedra que protege de las energías negativas. Se debe de mantener en un lugar donde hay mucha gente y se mueven muchas energías contrarias. De esa manera, ayuda a desviar las energías negativas y a conservar el buen humor. También, neutraliza el odio, las envidia, el estrés, la angustia y el miedo.

8. Ojo de tigre

Si tienes un asunto que no has resulto y te atormenta las noches, usar esta piedra ayudará a liberar las cargas mentales, resolver los problemas y reforzar la autoestima. También, se utiliza cuando se tiene un bloqueo creativo y atraer la buena suerte. Sui no se llega a manejar buen el dinero, esta piedra es de gran utilidad y de protegernos de problemas fuertes.

9. Aguamarina

Si se está viviendo una desgracia, la piedra aguamarina es la ideal porque tranquiliza y es símbolo de amistad. Sirve para proteger de los malos espíritus y las desgracias. También, reduce el estrés, calma la mente, favorece la comunicación y ofrece paz a quienes tienen mucha responsabilidad.

10. Ámbar

Esta piedra es especial porque se le atribuye que puede ahuyentar a los malos espíritus, purifica el alma y calma el dolor de las rupturas. Por eso, es ideal para reiniciar tu vida como soltera o si se ha tenido una pérdida de un ser querido. Además, protege contra la envidia y absorbe la energía negativa.

Jhan Sandoval en Wapa.pe

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA. Para el 2008 se inicia como columnista del diario La República. Y desde el 2017 a la fecha, Jhan, lee en vivo el tarot todas los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

