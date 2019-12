Horóscopo semanal de Jhan Sandoval para Virgo del 23 al 29 de diciembre

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del signo zodiacal de Virgo desde el 23 al 29 de diciembre. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Virgo en el trabajo

Es posible que se te haga difícil concretar alguna propuesta laboral. A pesar de tu desanimo una reunión te abriría una nueva oportunidad. Tendrás que saber aprovecharla y dejar las dudas para otro momento. Define qué es lo que te motiva realmente en el campo profesional para plantear tus objetivos.

Virgo en el amor

Estarías pensando en la posibilidad de retomar esa relación. Es tiempo de enfrentar esos resentimientos que te impiden dar lo mejor de ti. Se dará un encuentro con esa persona y será inesperado. Consejo: Lleva un objeto de cobre, puede ser una sortija o pulsera para atraer el amor y la abundancia.

Virgo en el dinero

Te estarías lamentando de ciertas situaciones que no han funcionado como esperabas. Una posibilidad que esta frente a ti pero que se te hace difícil de asumir. Los temores no serán los mejores consejeros para los cambios que necesitas. No te niegues a la posibilidad de asumir retos, siempre y cuando tengas que ver contigo.

Compatibilidad de Virgo

Compatibilidad del signo zodiacal de Virgo en el Horóscopo semanal de Jhan Sandoval. Se trata de personas carismáticas y encantadoras, disfrutarán de la compañía de un creativo Aries, así conversarán sobre cualquier cosa sin aburrirse.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.