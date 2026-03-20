Aruba celebra 50 años de su himno y bandera y 40 años del Status Aparte en Lima

Aruba conmemora este año tres hitos que marcaron su historia y su identidad nacional: los 50 años de su Himno Nacional “Aruba Dushi Tera” , los 50 años de su bandera y los 40 años del Status Aparte, cuando la isla se convirtió en un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos.

En una velada especial realizada anoche en la residencia del Embajador del Reino de los Países Bajos, Aruba conmemoró el 50 aniversario de su himno y bandera, así como los 40 años del Status Aparte, en compañía de socios estratégicos, miembros de la embajada, representantes de la Cámara de Comercio Peruano Neerlandesa (NLANDES), agencias de viaje, tour operadores y medios de comunicación.

La noche estuvo marcada por un ambiente de celebración y camaradería, resaltando los lazos que unen a Aruba con el Perú y la región. El Embajador Alexander Kofman ofreció palabras de bienvenida, destacando la importancia de estas fechas para la identidad y desarrollo de Aruba.

Por su parte, Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica, compartió un mensaje que resaltó el significado simbólico de estas celebraciones: “Nuestro himno también nos recuerda el camino: ‘Cu un solo den cielo ta briya’ — con un sol que brilla en el cielo. Ese sol simboliza energía y esperanza. Es el mismo sol que ha iluminado estos 50 años de identidad y estos 40 años de autonomía responsable.”

Asimismo, destacó el fortalecimiento de las relaciones con el Perú: “Y es bajo ese mismo espíritu de apertura que seguimos fortaleciendo nuestros lazos con países amigos. Solo en 2025 recibimos cerca de 20 mil visitantes peruanos, una muestra clara de una relación que crece a paso firme.”

Finalmente, anunció una importante novedad en materia de conectividad: a partir de abril, Perú y Aruba estarán más conectados que nunca, gracias a la implementación de un vuelo diario directo, lo que facilitará aún más el intercambio turístico y comercial entre ambos destinos.

Esta celebración no solo tuvo lugar en Perú, sino que se realizó simultáneamente en distintos países de la región, como Colombia, Chile, Brasil y Argentina, donde también se conmemoró esta importante fecha. En Aruba, además, este año la conmemoración adquirió un carácter aún más especial con la presencia del Rey Willem-Alexander.