La mala alimentación y el exceso de calorías, además, agravan la obesidad, condición que afecta a cerca del 40% de los perros y gatos.

En la convivencia cotidiana, compartir bocados de la mesa o consentir a las mascotas con premios frecuentes suele percibirse como un gesto de afecto. Sin embargo, lo que para las familias parece una muestra de cariño puede transformarse rápidamente en un problema de salud crónico.

En el Perú, la situación es crítica: investigaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) publicadas en la Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú revelan que más del 60% de los perros adultos evaluados en clínicas de Lima presentan sobrepeso u obesidad, una condición silenciosa agravada por dietas desbalanceadas y la costumbre de compartir comida de consumo humano. La situación es similar en gatos.

Los peligros de compartir comida humana en el día a día

"El tracto digestivo y los requerimientos calóricos de perros y gatos son completamente distintos a los nuestros. Un pequeño 'gustito' diario de nuestra mesa representa un exceso calórico significativo para su tamaño y puede detonar fallas digestivas o metabólicas en poco tiempo", señala Carolina Figueroa, médico veterinaria y Corporate Affairs Head Latam Seeds de Royal Canin. La especialista detalla los principales errores nutricionales que deterioran la salud de las mascotas:

● Embutidos, carnes grasas y frituras: Esto sobrecarga el sistema digestivo, favorece el depósito acelerado de tejido graso y eleva el riesgo de pancreatitis, una inflamación dolorosa que compromete severamente la vida del animal.

● Cebolla, ajo y comidas condimentadas: Muy comunes en los guisos y preparaciones del hogar, contienen compuestos sulfurados que destruyen los glóbulos rojos, provocando anemia hemolítica e intoxicación crónica.

● Huesos cocidos de pollo o res: Al cocinarse se astillan con extrema facilidad al masticarse, siendo causa frecuente de fracturas dentales, cortes en la cavidad oral, perforaciones esofágicas u obstrucciones digestivas graves.

● Panes, galletas y azúcares: Los carbohidratos refinados aportan calorías vacías que desbalancean la nutrición diaria, generan trastornos metabólicos e incrementan la intolerancia a la glucosa.

El sobrepeso: una epidemia silenciosa de todo el año

Más allá de los episodios digestivos agudos, el sobrepeso crónico representa una de las mayores amenazas para la longevidad de los animales de compañía. De acuerdo con estimaciones globales, alrededor del 40% de perros y gatos viven con sobrepeso u obesidad, una condición progresiva alimentada por el sedentarismo y la falta de control calórico.

"Un exceso de apenas 15% por encima de la masa corporal ideal sitúa a la mascota en sobrepeso, mientras que superar el 30% la clasifica en obesidad clínica. Esta condición reduce drásticamente la esperanza y calidad de vida, incrementando exponencialmente el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, problemas articulares degenerativos (osteoartritis), fallas cardiorrespiratorias e intolerancia al calor o ejercicio", advierte la especialista.

¿Cómo identificar si mi mascota tiene sobrepeso además de lo que diga la balanza?

Detectar a tiempo el exceso de peso y sus secuelas evita daños irreversibles en articulaciones y órganos vitales. La especialista recomienda programar una revisión veterinaria si la mascota evidencia las siguientes señales:

1. Pérdida de la silueta corporal: dificultad o imposibilidad para palpar las costillas bajo una capa moderada de grasa, o ausencia de una cintura visible desde una vista superior.

2. Dificultad de movilidad y fatiga rápida: resistencia a salir a caminar, retrasos en el ritmo de marcha o dificultad para levantarse, saltar o subir escaleras.

3. Respiración agitada o jadeo constante: cansancio desmedido ante esfuerzos mínimos o temperaturas moderadas.

4. Postura de incomodidad o decaimiento: Falta de entusiasmo por el juego, episodios de letargo o posturas antálgicas provocadas por dolor articular o malestar digestivo.