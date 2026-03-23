El error silencioso al acostar a tu bebé que puede terminar en tragedia: MINSA lanza alerta urgente

El Minsa advierte que acciones habituales pueden provocar tragedias silenciosas durante la noche. Para prevenir la muerte súbita, los padres deben ajustar el entorno y las rutinas de descanso del menor.

La llegada de un recién nacido da paso a una etapa que exige cuidados constantes en el hogar, sobre todo durante las horas de sueño. En ese escenario, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) emitió una advertencia dirigida a padres y cuidadores acerca de los riesgos de asfixia en bebés, una situación que puede ocurrir de manera silenciosa mientras el menor descansa.

De acuerdo con especialistas, acciones que parecen inofensivas —como ubicar al bebé en una posición inadecuada o dejar objetos dentro de la cuna— pueden elevar el riesgo de muerte súbita del lactante, un evento inesperado que, en muchos casos, sucede sin señales previas. Por ello, se han intensificado las recomendaciones orientadas a asegurar un descanso seguro en los recién nacidos, una de las principales preocupaciones durante su primer año de vida.

¿Por qué es peligroso cómo duerme un bebé?

Desde el Instituto Nacional Materno Perinatal, la especialista Carmen Dávila Aliaga explicó a la agencia Andina que la muerte súbita del lactante suele presentarse mientras el bebé duerme, incluso cuando aparenta estar en buen estado de salud. En ese contexto, uno de los factores más determinantes es la postura al momento de dormir.

La recomendación es enfática: todos los bebés deben descansar boca arriba, evitando colocarlos boca abajo o de lado. Esta posición reduce de forma considerable la probabilidad de obstrucción en las vías respiratorias o episodios de asfixia accidental.

Asimismo, el espacio donde duerme el bebé también cumple un rol importante. El Minsa advierte que objetos como almohadas, peluches, frazadas gruesas o ropa de cama suelta pueden cubrir el rostro del niño y dificultar su respiración. Por ello, se aconseja mantener la cuna libre de elementos y vestir al bebé únicamente con prendas ligeras que no representen un riesgo.

Otro aspecto fundamental es evitar el colecho en superficies no adecuadas. El bebé debe dormir en su propia cuna o moisés, ya que compartir la cama con adultos puede ocasionar accidentes por aplastamiento, especialmente durante la noche.

Entre las principales recomendaciones difundidas por el sector salud se encuentran:

Colocar siempre al bebé boca arriba al dormir.

Evitar la presencia de objetos como peluches, almohadas o juguetes dentro de la cuna.

No utilizar mantas pesadas ni prendas que puedan cubrir el rostro.

Mantener una temperatura adecuada en la habitación.

Priorizar el uso de una cuna segura en lugar de dormir con adultos.

¿Cómo prevenir la asfixia por aspiración en niños pequeños?

El peligro de asfixia no se limita al momento del sueño. También puede presentarse mientras los niños comen o juegan, especialmente en menores de tres años. Esto ocurre porque suelen llevarse objetos a la boca, tienen vías respiratorias más estrechas y aún no desarrollan por completo la capacidad de masticar.

Uno de los principales riesgos está en los alimentos. Productos como uvas, salchichas, zanahorias crudas, frutos secos, caramelos duros o palomitas de maíz pueden bloquear las vías respiratorias si no se preparan correctamente. Por ello, se recomienda cortar los alimentos en porciones pequeñas y evitar aquellos de textura dura o pegajosa.

También es clave promover hábitos seguros durante la alimentación. Los niños deben comer sentados, evitando hablar o reír mientras mastican, para disminuir el riesgo de atragantamiento.

En el hogar, los objetos pequeños representan otro peligro frecuente. Monedas, pilas, globos desinflados o piezas diminutas de juguetes pueden ser ingeridos con facilidad por los menores. Por ello, los especialistas recomiendan revisar constantemente los espacios donde el niño gatea o juega.

Asimismo, al elegir juguetes, es importante comprobar que sean adecuados para la edad. Una forma práctica de hacerlo es verificar si el objeto cabe dentro del tubo de cartón del papel higiénico: si pasa con facilidad, existe riesgo de asfixia.