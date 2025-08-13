Celebra el Día del Niño con la exhibición “Monstruos Marinos”

Este 17 de agosto, la exhibición interactiva será el plan ideal para familias que buscan un Día del Niño diferente, divertido y educativo.

El Día del Niño es una fecha para celebrar la imaginación, la alegría y la curiosidad de los más pequeños. Este año, el C.C. Plaza Lima Norte se convierte en el epicentro de la diversión familiar con una programación especial que incluye actividades interactivas, shows en vivo y, como gran atractivo, la fascinante muestra Monstruos Marinos.

La exhibición, que ha despertado la curiosidad de miles de visitantes, presenta réplicas animatrónicas a escala real de criaturas prehistóricas que habitaron los océanos hace millones de años, como el temible Megalodón, el ágil Ictiosaurio o el imponente Pliosaurio. Niños y adultos podrán conocer de cerca estos gigantes marinos en una experiencia educativa e inmersiva que combina ciencia, tecnología y entretenimiento.

“Queremos que el Día del Niño sea inolvidable para todas las familias que nos visitan. La muestra Monstruos Marinos es una oportunidad única para explorar el pasado de nuestro planeta de forma divertida”, comentó Herman Ganchegui, gerente general de la productora Arriba el Telón.

Actividades especiales

Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de todas las actividades de la muestra, entre ellas el pizarrón para dibujar a tu monstruo marino preferido, el trono de Aquaman y la sala de realidad virtual. Además, los más pequeños podrán tomarse fotos con la mascota oficial de la exhibición: Tibu, un amigable tiburón que bailará y se tomará fotos con todos los niños que quieran llevarse un recuerdo de esta aventura submarina.

La exhibición Monstruos Marinos esta ubicada en el primer nivel del C.C. Plaza Lima Norte y podrá visitarse hasta el mismo 17 de agosto. Las entradas estarán disponibles en boletería del recinto y a través de la plataforma Joinnus.

Información