La investigación, dirigida por Sanjay Mohanty de UCLA , determinó que un solo gramo de chicle puede desprender cerca de 100 fragmentos de microplásticos, alcanzando en algunos casos más de 600. Una persona que mastique 180 piezas al año podría ingerir aproximadamente 30,000 de estos fragmentos. No obstante, esta cantidad es menor en comparación con la exposición a través del agua embotellada, que puede contener hasta 240,000 microplásticos por litro.

Sin embargo, Mohanty aclaró que hasta la fecha no se ha encontrado evidencia definitiva que demuestre que los microplásticos sean dañinos para la salud humana. “No quiero alarmar a la gente”, afirmó el investigador en declaraciones recogidas por Medical Xpress . Explicó que el propósito del estudio fue identificar una nueva vía de exposición a estas partículas, más que evaluar sus posibles riesgos para la salud.

La investigación examinó diez marcas de chicle, cinco de goma sintética y cinco de goma natural. Los chicles sintéticos, que predominan en el mercado, contienen polímeros derivados del petróleo para lograr su consistencia elástica. No obstante, las etiquetas solo incluyen términos genéricos como “base de goma”, sin especificar la presencia de plásticos.

Por otro lado, David Jones, de la Universidad de Portsmouth, comentó que algunos de los plásticos detectados en la investigación, en la que él no participó, no suelen estar presentes en los chicles, lo que sugiere una posible contaminación en el laboratorio. Sin embargo, afirmó que los hallazgos generales no resultan sorprendentes, ya que los componentes del chicle son similares a los de neumáticos, bolsas y botellas plásticas.