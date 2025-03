La palta es uno de los alimentos preferidos de las personas , ya sea por su textura cremosa o su valor nutricional. No obstante, también es uno de los más complicados de conservar una vez que lo cortas . Basta que le hagas una cortada para que en cuestión de minutos empiece a cambiar de color y perder el sabor apetitoso. Pero, ¿por qué pasa esto y qué se puede hacer para prolongar su vida?

Cuando cortas una palta, su pulpa entra en contacto con el oxígeno del ambiente. Este simple hecho activa una reacción natural conocida como “pardeamiento enzimático”. En palabras simples, ciertas enzimas de la fruta —como las polifenoloxidasas— reaccionan al aire, generando un cambio de color que no afecta directamente a la salud, pero sí modifica el sabor, la textura y la apariencia del fruto.

No. Aunque la oxidación modifica el aspecto visual de la palta, no representa un riesgo inmediato para la salud. Sin embargo, su calidad nutricional y sabor se ven comprometidos, por lo que lo ideal es consumirla fresca o conservarla correctamente si no se usará toda de inmediato.