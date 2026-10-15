Magaly Medina podría volver a prisión: PJ convoca a audiencia por denuncia de Farfán

El Poder Judicial programó para el 12 de noviembre una nueva audiencia para evaluar el pedido de Jefferson Farfán de enviar a prisión a Magaly Medina .

El Poder Judicial programó una nueva audiencia para evaluar el pedido de Jefferson Farfán de revocar la medida que permitió a Magaly Medina cumplir su condena mediante jornadas de servicio comunitario y ordenar su regreso a prisión. La diligencia se realizará el jueves 12 de noviembre a las 10.00 a. m., según una resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El caso ya había sido abordado en una primera audiencia el pasado 16 de setiembre. Sin embargo, la jueza Meysi Jakelin Gonzales Salvador fue reemplazada por el magistrado Yoncen Richard Muñoz Ayora, cambio que fue cuestionado por el exfutbolista. Posteriormente, de acuerdo con Infobae, una disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial motivó que el expediente fuera derivado al 39.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo de la jueza supernumeraria Sandra Elizabeth Mori Saavedra.

La magistrada dejó sin efecto la audiencia anterior y convocó a una nueva diligencia para escuchar los argumentos de las partes involucradas. “Encontrándose pendiente el informe oral solicitado por las partes procesales conforme se dispuso, llévese a cabo tal diligencia para escucharse a las partes procesales, el día jueves 12 de noviembre a horas 10 de la mañana”, señala el documento. Asimismo, se dispuso que los participantes se conecten cinco minutos antes para su registro.

Además, la jueza ordenó oficiar a la Subdirección del Medio Libre de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que informe cuántas jornadas de servicio comunitario han cumplido Magaly Medina y su productor.

¿Por qué Jefferson Farfán pidió que Magaly Medina vuelva a prisión?

El enfrentamiento judicial entre Jefferson Farfán y Magaly Medina se remonta a 2019, cuando el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió imágenes de una reunión social en el departamento del exfutbolista, ubicado en el piso 17 de un edificio en Miraflores. En las grabaciones aparecía Farfán junto a la cantante Yahaira Plasencia, con quien mantenía una relación sentimental en ese momento.

El exjugador de Alianza Lima consideró que la difusión de esas imágenes vulneró su intimidad y presentó una denuncia penal contra la conductora en 2020. Por su parte, Medina sostuvo que el material fue grabado con una cámara de alta resolución desde la vía pública y no mediante un dron.

En julio de 2024, el Poder Judicial condenó a la conductora a dos años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de violación agravada de la intimidad. La pena fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario, además del pago de una reparación civil de S/500.000 y 100 días multa.

Posteriormente, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó la responsabilidad penal de Medina, pero redujo la reparación civil a S/300.000. En agosto de 2025, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la conductora, por lo que la sentencia quedó firme.