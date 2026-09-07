Santiago Salinas, hijo de Jorge Salinas, recibe impensada propuesta EN VIVO de Francisca Aronsson: “Podemos ir …”

A pesar de sus nervios iniciales al conocer a Santiago Salinas , Francisca Aronsson dejó la timidez para hacerle una propuesta en vivo, a la que el chico reality respondió sin dudar.

Francisca Aronsson y Santiago Salinas coincidieron por primera vez en un programa de televisión. | Foto: composición LR/Mande quien mande

Francisca Aronsson y Santiago Salinas coincidieron por primera vez en un programa de televisión. | Foto: composición LR/Mande quien mande

Francisca Aronsson causó revuelo en el programa 'Mande quien mande' tras un inesperado encuentro con Santiago Salinas. El integrante de 'Esto es guerra', hijo del reconocido actor mexicano Jorge Salinas y de la modelo peruana Fátima Foggio, asistió al programa para competir, sin prever que Francisca le sorprendería con su reacción.

Desde el inicio de su interacción, se pudo notar el nerviosismo de Fran, algo que las presentadoras del programa no dejaron pasar. La actriz fue el centro de bromas y comentarios debido a su evidente timidez ante el joven de reality, hasta que decidió tomar la iniciativa con una sorpresiva invitación.

Propuesta inesperada de Francisca Aronsson a Santiago Salinas

El suceso ocurrió durante el concurso para elegir al Mr. Primavera 2026 en 'Mande quien mande', donde Santiago Salinas se presentaba como candidato. Al referirse a la participación del joven, Francisca dijo que le parecía muy bien. Sin embargo, su nerviosismo fue objeto de comentarios por parte de Laura Huarcayo, 'La Carlota' y Tula Rodríguez, quienes comentaron el rubor en sus mejillas.

Las bromas continuaron cuando la actriz se posicionó frente a Santiago para ofrecerle algunos consejos. El joven, que mencionó estar estudiando actuación, sonrió tranquilamente a Aronsson, mientras ella confesaba sentirse cohibida por la situación.

Tula Rodríguez animó a la conocida 'Pecas' a invitar a Santiago al próximo concierto de la cantante argentina María Becerra en Costa 21. Siguiendo la sugerencia, Francisca fue más allá; en vez de invitarle simplemente, le propuso algo inesperado. "Bueno, podríamos ir juntos si quieres", dijo sonriendo.