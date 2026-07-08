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Yahaira Plasencia admite infidelidad a Jefferson Farfán: “Fue un error, he cambiado”

Yahaira Plasencia podría haber reconocido tras años que traicionó a Jefferson Farfán.

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    Yahaira Plasencia admite infidelidad a Jefferson Farfán: “Fue un error, he cambiado”
    ¿Yaharia Plasencia AFIRMA que le fue infiel a Farfán? “Fue un error en mi vida. Ya cambié” | Créditos: Composición Ep | Difusión
    Yahaira Plasencia admite infidelidad a Jefferson Farfán: “Fue un error, he cambiado”

    ¿Lo confirma? La reconocida cantante de salsa, Yahaira Plasencia, sorprendió a todos con recientes declaraciones sobre sus relaciones amorosas. Sus comentarios dejaron perplejos a sus miles de seguidores en TikTok. ¿Hablaba de Jefferson Farfán?

    Es conocido que la artista tuvo un romance polémico con el exjugador de la selección, Jefferson Farfán. Lamentablemente, la relación terminó mal y surgieron rumores de que la salsera le habría sido infiel.

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    ¿Ha admitido Yahaira Plasencia ser infiel a Jefferson Farfán?

    En su perfil de TikTok, la cantante compartió un video con su mascota, acompañándolo con la frase: “Después de mucho tiempo… hoy siento una gran paz en mi vida”.

    Yahaira Plasencia responde en TikTok
    Yahaira Plasencia responde en TikTok

    La publicación captó numerosos “Me gusta”. Lo que destacó fue su respuesta a un comentario de una usuaria llamada “Wendolyn”, quien le dijo: ‘Es bonito ser fiel, ya ves Yajis’. La respuesta de la cantante fue: “JAJAJAJAJA basta ok? Fue un error en mi vida, pero no me define como persona. Todos nos equivocamos, ya cambié”.

    Esta respuesta de Yahaira generó diversos comentarios, tanto de apoyo como de crítica. Sin embargo, Plasencia no prestó atención a las críticas y solo reaccionó con “Me gusta” a los comentarios positivos. ¿Habría sido por Jefferson Farfán?

     

     

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Yahaira Plasencia admite infidelidad a Jefferson Farfán: “Fue un error, he cambiado”
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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