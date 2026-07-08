¿Yaharia Plasencia AFIRMA que le fue infiel a Farfán? “Fue un error en mi vida. Ya cambié” | Créditos: Composición Ep | Difusión

¿Yaharia Plasencia AFIRMA que le fue infiel a Farfán? “Fue un error en mi vida. Ya cambié” | Créditos: Composición Ep | Difusión

¿Lo confirma? La reconocida cantante de salsa, Yahaira Plasencia, sorprendió a todos con recientes declaraciones sobre sus relaciones amorosas. Sus comentarios dejaron perplejos a sus miles de seguidores en TikTok. ¿Hablaba de Jefferson Farfán?

Es conocido que la artista tuvo un romance polémico con el exjugador de la selección, Jefferson Farfán. Lamentablemente, la relación terminó mal y surgieron rumores de que la salsera le habría sido infiel.

¿Ha admitido Yahaira Plasencia ser infiel a Jefferson Farfán?

En su perfil de TikTok, la cantante compartió un video con su mascota, acompañándolo con la frase: “Después de mucho tiempo… hoy siento una gran paz en mi vida”.

Yahaira Plasencia responde en TikTok

La publicación captó numerosos “Me gusta”. Lo que destacó fue su respuesta a un comentario de una usuaria llamada “Wendolyn”, quien le dijo: ‘Es bonito ser fiel, ya ves Yajis’. La respuesta de la cantante fue: “JAJAJAJAJA basta ok? Fue un error en mi vida, pero no me define como persona. Todos nos equivocamos, ya cambié”.