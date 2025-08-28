¿Contra Jefferson Farfán? ‘Cri Cri’ envía contundente mensaje tras dejar la cárcel: "Soy inocente"

El primo de Jefferson Farfán fue liberado tras pasar 11 meses en la cárcel y afirmó que revelará su verdad cuando llegue el momento adecuado.

Tras casi un año privado de su libertad, Christian Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, salió del penal y habló brevemente ante los medios. El exfutbolista permaneció 11 meses en el penal de San Juan de Lurigancho, luego de ser acusado por una joven de 19 años de presunto abuso sexual.

Su excarcelación, ocurrida el miércoles 27 de agosto, despertó gran expectativa no solo por la notoriedad del caso, sino también por el vínculo familiar que lo une a la ‘Foquita’.

A su salida, la prensa lo rodeó para conocer sus primeras impresiones. Visiblemente agotado, pero tranquilo, ‘Cri Cri’ dio un mensaje breve que reflejó el impacto de su experiencia durante este tiempo.

Christian Guadalupe insiste en su inocencia

“Soy inocente, sí. Ahora voy a descansar un poco, estar con mi familia y en su momento, yo voy a declarar”, declaró mientras abordaba un vehículo acompañado de sus familiares. Con estas palabras, dejó en claro que su prioridad inmediata es reencontrarse con los suyos, posponiendo cualquier declaración más extensa.

Cabe recordar que el proceso judicial comenzó en septiembre de 2024, cuando una joven lo denunció por abuso sexual en una vivienda ubicada en La Planicie, distrito de La Molina.

Desde entonces, su vida dio un giro drástico: pasó de ser visto como el primo cercano de Jefferson Farfán, a convertirse en protagonista de un proceso legal que lo mantuvo recluido durante casi un año.

En todo ese tiempo, poco se conoció de su día a día, más allá de sus audiencias judiciales y la cobertura mediática del caso.

Por ello, sus primeras palabras en libertad han despertado tanto interés. Aunque no profundizó en detalles, su insistencia en la inocencia y la promesa de hablar más adelante dejan abierta la expectativa sobre su versión completa de los hechos.