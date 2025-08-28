Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sin Ethel y con set vacío: estos fueron los primeros segundos del retorno de ‘América hoy’ , aunque se anunció su salida del aire

¿Contra Jefferson Farfán? ‘Cri Cri’ envía contundente mensaje tras dejar la cárcel: "Soy inocente"

El primo de Jefferson Farfán fue liberado tras pasar 11 meses en la cárcel y afirmó que revelará su verdad cuando llegue el momento adecuado.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Contra Jefferson Farfán? ‘Cri Cri’ envía contundente mensaje tras dejar la cárcel: "Soy inocente"
    ‘Cri Cri’ envía contundente mensaje tras dejar la cárcel
    ¿Contra Jefferson Farfán? ‘Cri Cri’ envía contundente mensaje tras dejar la cárcel: "Soy inocente"

    Tras casi un año privado de su libertad, Christian Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, salió del penal y habló brevemente ante los medios. El exfutbolista permaneció 11 meses en el penal de San Juan de Lurigancho, luego de ser acusado por una joven de 19 años de presunto abuso sexual.

    Su excarcelación, ocurrida el miércoles 27 de agosto, despertó gran expectativa no solo por la notoriedad del caso, sino también por el vínculo familiar que lo une a la ‘Foquita’.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    A su salida, la prensa lo rodeó para conocer sus primeras impresiones. Visiblemente agotado, pero tranquilo, ‘Cri Cri’ dio un mensaje breve que reflejó el impacto de su experiencia durante este tiempo.

    Christian Guadalupe insiste en su inocencia

    “Soy inocente, sí. Ahora voy a descansar un poco, estar con mi familia y en su momento, yo voy a declarar”, declaró mientras abordaba un vehículo acompañado de sus familiares. Con estas palabras, dejó en claro que su prioridad inmediata es reencontrarse con los suyos, posponiendo cualquier declaración más extensa.

    Cabe recordar que el proceso judicial comenzó en septiembre de 2024, cuando una joven lo denunció por abuso sexual en una vivienda ubicada en La Planicie, distrito de La Molina.

    Desde entonces, su vida dio un giro drástico: pasó de ser visto como el primo cercano de Jefferson Farfán, a convertirse en protagonista de un proceso legal que lo mantuvo recluido durante casi un año.

    En todo ese tiempo, poco se conoció de su día a día, más allá de sus audiencias judiciales y la cobertura mediática del caso.

    Por ello, sus primeras palabras en libertad han despertado tanto interés. Aunque no profundizó en detalles, su insistencia en la inocencia y la promesa de hablar más adelante dejan abierta la expectativa sobre su versión completa de los hechos.

    El retorno de ‘Cri Cri’ a la vida en libertad no solo representa un nuevo capítulo personal, sino que también plantea interrogantes sobre cómo afrontará ahora la atención pública y la presión mediática, sobre todo considerando que su apellido lo relaciona directamente con la figura de Jefferson Farfán, uno de los futbolistas más queridos y controvertidos del país.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Contra Jefferson Farfán? ‘Cri Cri’ envía contundente mensaje tras dejar la cárcel: "Soy inocente"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Madre de ‘Cri Cri’ impacta al revelar que mamá de Jefferson Farfán sí la apoyó: "No hablo con él"

    Tula Rodríguez sería la nueva conductora tras salida del aire de 'América Hoy' tras conflicto con Gisela Valcárcel

    Allison Pastor lanza IMPENSADO post en medio de confesión de Greissy Ortega sobre agresión a Randol

    La radical transformación de vida de Krayg Peña, la expareja de Korina Rivadeneira y chico reality tras ser expulsado de Perú

    Lo más vistos en Farándula

    Daniela Cilloniz INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"

    Christian Domínguez y Karla Tarazona discuten EN VIVO por Gisela tras polémica con América TV: “No te va a llamar”

    Greissy Ortega confesó si su primer hijo es de Edwin Sierra y revela medida de familia de Ítalo Villaseca

    La radical decisión de Ethel Pozo en medio de su supuesta salida de 'América Hoy'

    Ethel Pozo reaparece con dolorosas palabras en medio de salida del aire de 'América Hoy': "Todo cambia"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Sheccid Salon Boutique

    Balayage o mechas creativas + tinte baño de color + cepillado, ondas y más

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    INDIANA TRAVEL PERU

    Full Day Paracas - Huacachina Transporte + guía + Desayuno + bodega + Show y más

    PRECIO

    S/ 78.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;